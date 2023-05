«Coalición Canaria ganará en Arico si los vecinos votan en masa el domingo»

¿Qué sensación tiene transcurrida la mitad de la campaña?

Nuestra percepción es que Coalición Canaria gana las elecciones si la participación aumenta, sin duda. A esta conclusión llegamos del contacto con los vecinos y de visitas y reuniones con las asociaciones vecinales, empresas del sector primario, de la industria, del turismo, colegios, bancos... Sus inquietudes y sugerencias las hemos canalizado a través de propuestas. Mientras, otros hablan de cosas a las que nosotros, desde el gobierno municipal, estamos dando soluciones con obras, proyectos y presupuesto. Coalición Canaria ganará si la gente va a votar el domingo.

Arico suele tener campañas bastante agrias desde 2011...

Nuestra campaña está siendo limpia y propositiva. Hemos superado la fase de autocrítica, tenemos los problemas identificados y los proyectos para resolverlos, muchos en aprobación y con partida económica. Nosotros aportamos en campaña los proyectos y las partidas presupuestarias.

Pero hay confrontación.

Es algo que nos preocupa. Doce años del PSOE apostando directamente por la confrontación frente a la normalidad que aportamos desde CC. Arico tiene que recuperar la normalidad, es decir, serenidad, tranquilidad y estabilidad. Eso lo representa Coalición Canaria. Ante los viejos problemas, las soluciones están y trabajamos para que no haya más familias ariqueras divididas por la política.

¿No les han querido mucho en el Cabildo y el Gobierno canario?

Hemos vivido cuatro años con los noes del PSOE. No a la compensación por el vertedero, no a la inspección del mismo, no al colegio de la costa, no al centro de salud del litoral, no al Plan General, no al proyecto turístico de la Punta, no a recuperar la presa de El Río y el no al centro de mayores de Abades. Ante cada no de los socialistas, hay un compromiso de CC en el municipio, el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Hay un sí a redactar los proyectos del colegio de Abades y del centro de salud del Porís, la compensación por el vertedero, la presa de El Río y rescatar el proyecto del Plan General.

¿En algunos momentos ustedes han esperado contar con el apoyo del PSOE local?

El PSOE nos deniega la presa de El Río cuando lo llevaba en su programa en 2019, desde el gobierno niega el proyecto turístico de La Punta después de apoyarlo, nos niega el Plan General y en esta campaña habla del mismo y de las urbanizaciones de Las Eras y Abades y, para colmo, el Cabildo deja a Arico con cero euros en subvenciones nominativas y le da cinco millones a Santa Cruz y otros tantos a Fasnia. Eso ocurre con la anuencia de los socialistas del municipio. Los hechos son esos. La única garantía para que el PSOE no gobierne Arico es votar a Coalición Canaria.

Uno de sus caballos de batalla del mandato han sido los parques eólicos.

Los han impuesto siempre. Estamos en contra de la instalación de parques eólicos marinos. Lo hacemos en las alegaciones presentadas y cuando apoyamos la manifestación que se celebró. No hay planificación y afecta a la línea de flotación de la Cofradía y de los pescadores del municipio.

Hablemos de futuro. ¿Cuáles son las inversiones prioritarias?

Abastecimiento de agua, polideportivos y parques infantiles. Desde el primer momento invertiremos más de 2,5 millones en la renovación de todos los polideportivos, el campo de fútbol municipal y el nuevo polideportivo de La Listada. Contamos con medio millón para solucionar el problema de abastecimiento de agua y, en el caso de Las Maretas, el saneamiento. Y en los parques infantiles emplearemos 370.000 euros para su renovación.

¿En materia de limpieza?

Trabajamos ya en el nuevo contrato del servicio de residuos, que se duplica con un gasto superior al millón de euros al año y la implantación del quinto contenedor para restos orgánicos; habilitaremos diez puntos móviles para reciclar los residuos que no se contemplan con los contenedores al uso y trabajaremos para la mejora de las condiciones laborales y el salario de los trabajadores de este servicio esencial.

¿Seguirá con los planes de inversión?

Tenemos redactado uno de asfaltado, de dos millones, y otro de mejora del alumbrado público de la costa, con 1,4 millones, que en la medianía se concentrará en aplicar las medidas de eficiencia energética, algo contemplado en el apartado de sostenibilidad de nuestro programa.

Programa electoral que divide en bloques.

Sí. Uno es cohesión territorial, aplicando un principio de equidad en la inversión pública en los barrios; otro es el fortalecimiento de la cartera de derechos, que es lo referido al ámbito social, como el incremento del personal de atención a domicilio a los mayores, que tendrán un plan de actividades, y las ayudas de emergencia, discapacidad y la tercera edad; la dinamización del tejido productivo, con la apuesta por las empresas del municipio y el turismo; y criterio administrativo, la parte económica. Subimos al máximo el canon a la eólica, bajamos el IBI rústico e introducimos bonificaciones; el propósito es bajar el rodaje antes de fin de año y revisar algunas tasas. Queremos seguir en la normalidad presupuestaria, trabajamos en una Relación de Puestos de Trabajo priorizando la plantilla de la Policía Local y un plan específico para agilizar los proyectos y licencias urbanísticas.

¿El peor momento del mandato fue la moción de censura?

No, porque había que hacerlo;, la pandemia tampoco, porque fue una cuestión prolongada, pero el incendio fue, personal y emocionalmente, muy complicado. El balance del mandato es positivo porque planificamos mucho y somos un grupo cohesionado.

¿Hay línea roja para pactar?

Con el PSOE no vamos a gobernar.

Lidera una candidatura por primera vez...

Cuento con un equipo con experiencia de gestión, renovación, conocido, compensado y con mucha capacidad.