Alexia Putellas presenta su Fundación 'Eleven': "El objetivo es cambiar el mundo"

La capitana del Barça fue el centro de todas las miradas. Alexia Putellas quiere cambiar el mundo, eso todo el mundo lo sabe. Desde hace años abandera causas sociales y alza la voz para erradicar las injusticias. Acompañada de personalidades de las redes sociales y con la presencia institucional de Elena Fort, vicepresidenta del Barça, Xavi Puig, directivo responsable del equipo femenino, y Roger Grimau, entrenador del Barça de basket. Alexia Putellas presentó 'Eleven', su fundación, en un acto donde no estuvo presente ninguna jugadora del primer equipo azulgrana.

"Esto empezó en mi peor momento profesional y en uno de los peores a nivel personal. Fue cuando me rompí la rodilla. Lo pasé muy mal y fue complicado porque estamos acostumbradas a ir enfocada, sin mirar alrededor. Entrenamos, competimos y hacemos todo para ganar. Cuando me pasó lo de la rodilla, era una situación que por mucho que quisiera avanzar no iba a ir más rápido", confesó Alexia. La '11' azulgrana decidió ahí centrarse en 'Eleven' como nuevo proyecto.

La sede, la primera academia, será en Mollet del Vallès, ciudad natal de Alexia Putellas. Allí se implicará en la formación de hasta 100 niñas de entre 6 y 18 años. De ahí, se expandirá a Latinoamérica (Colombia, México, República Dominicana) donde se llegará a un total de 300 niñas que estarán bajo el cobijo de una metodología que busca "cambiar el mundo". "Y a medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que hay muchas dificultades y barreras. El objetivo final es que todas las niñas tengan la oportunidad de acceder al deporte, al fútbol, no con el objetivo de ser profesionales, sino de empaparse de unos valores. El objetivo es que cuando acaben en la academia es que se sientan que han aprendido, que saben mejorar sus emociones. A mí esto me lo ha dado mi familia, mi deporte, mi club con sus valores", contó Alexia en su presentación.

"Eleven es el número que he llevado siempre. Me siento reflejada en él, me inspira. Me he sentido conectada con este número. Es el dorsal que he llevado en el club de mi vida, en el club de mis sueños", relató Alexia sobre porque su proyecto lleva por nombre el número que ha marcado su carrera.