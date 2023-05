La candidata del Partido Popular a la alcaldía de La Laguna, Ana Zurita, avisa que, con ella de alcaldesa, la Ley de Vivienda no se aplicará en el municipio, “porque no va a resolver la situación de las personas vulnerables, no va a garantizar el derecho a la propiedad privada y no va a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes”.

“Frente a las políticas de eslóganes y la defensa de la ocupación ilegal, el Partido Popular lagunero apuesta por incentivar y promocionar diferentes fórmulas de gestión y colaboración para facilitar la obtención de suelo y de viviendas a precios más accesibles”, explica. Ana Zurita asegura que “el PP trabajará para ofrecer al municipio una oferta de vivienda social y asequible para todos, con soluciones innovadoras y viables, coordinadas entre las diferentes administraciones y que sumen, además, la colaboración del sector privado”. En este sentido, la candidata popular lamenta que el Gobierno de Sánchez confunda regular la función social de la vivienda con avasallar la propiedad privada y a los propietarios, al tiempo que considera que la nueva norma “no sirve para crear una oferta de vivienda, sólo sirve para crear más inseguridad jurídica”. Según Zurita, “la falta de vivienda pública y la inacción de los gobiernos no pueden ser nunca una justificación para permitir la ocupación ilegal de inmuebles, un problema creciente en el municipio y que está provocando situaciones de inestabilidad y conflicto en zonas como Barrio Nuevo, La Cuesta, Las Chumberas, Taco o San Benito”. Por esta razón, la candidata popular también anuncia que otra de sus prioridades será impulsar un conjunto de medidas para luchar contra la okupación, “medidas que fueron propuestas en este mandato y que fueron rechazadas por el grupo de gobierno de PSOE y Podemos”. Crear una ventanilla de atención al ciudadano y/o un canal de comunicación con las víctimas directas y vecinos de inmuebles afectados; habilitar un teléfono que permita la conexión con la Policía Local para poder denunciar estas ocupaciones ilegales; o que el ayuntamiento denuncie tanto las ocupaciones ilegales como las defraudaciones de fluido eléctrico, llevando un registro de ellas con el fin de prevenir cambios de contratos de suministro y de empadronamiento ficticios, son algunas de las propuestas que marcarán la hoja de ruta de los populares. La candidata popular lamenta que el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, no haya trabajado durante este mandato en una verdadera política de vivienda para el municipio y ahora se sume a la política de “fuegos artificiales, de anuncios y futuras promesas”. “Es inconcebible que para tapar su falta de gestión en estos cuatros años, el alcalde prefiera cargar la política de vivienda de La laguna sobre los propietarios privados”, concluyó.