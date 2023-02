El PP presenta a Ana Zurita con el único objetivo de gobernar en La Laguna

El Partido Popular (PP) presentó este miércoles a su candidata a La Laguna, Ana Zurita, con las máximas expectativas puestas en las elecciones del próximo 28 de mayo. Al menos así lo indicó el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, que afirmó que «no hay otro objetivo que el de poder gobernar» en el municipio. Para intentar conseguirlo, y según esbozó Zurita, cuentan con una estrategia «barrio a barrio, calle a calle, comercio a comercio» y que se diseñará para ocho años.

El presidente del PP en Tenerife, Emilio Navarro; el coordinador insular de la formación, Lope Afonso, y el anterior candidato a La Laguna, Manuel Gómez, comparecieron también junto a Zurita en una rueda de prensa celebrada en la cafetería de un establecimiento alojativo del casco histórico. «Es un día importante», empezó Domínguez, que consideró que esta organización cuenta con «la mejor candidata» para el municipio. «Somos conscientes de que no es una plaza fácil», admitió.

Zurita, arquitecta de 59 años, dijo sentirse honrada de la responsabilidad que le han encomendado. «Me han hecho un gran regalo. Para mí es un grandísimo honor poder representar a mi ciudad y poder ser la alcaldesa», expresó. «Voy a responder con rigor, trabajo, seriedad y eficacia, y siempre al servicio de los laguneros», aseguró en su intervención.

Percibe la cabeza de cartel de los populares que «La Laguna lleva tres mandatos con un electroencefalograma plano». Y es que, a su juicio, «sobrevive pero no destaca». «¿Qué pasa con La Punta, Bajamar, Valle de Guerra, Taco...?», se preguntó. «A La Laguna le falta el equilibrio, la inversión, esa unidad que ha de tener y que no haya diferencias entre el centro y los barrios», criticó, antes de opinar que en lo económico «no progresa adecuadamente».

El eje del urbanismo

Ana Zurita entró a continuación en uno de los ámbitos que suelen marcar su discurso: el urbanismo. «La Laguna lleva sin Plan General de Ordenación desde 2004», se quejó. «Han sido gobiernos cobardes que no se han atrevido; nosotros nos vamos a atrever. La Laguna va a progresar porque hay que dar soluciones, hay que dar algo más», reivindicó. «La gente está conforme con el gobierno que tiene La Laguna, hay que reconocerlo, porque ha sido un gobierno sin altibajos», prosiguió, para lamentar después que esa forma de actuar es «pasar de puntillas por todo», e insistió en que el PP ofrecerá «algo más».

Actividad económica, empresa, servicios sociales y una «Universidad que es maravillosa pero a la que no le sacamos partido» fueron otras de las palabras clave de su diagnóstico de La Laguna. «La gente se va y no vuelve, aquí no pueden trabajar nuestros chicos», manifestó. «Aquí no se puede alquilar ni comprar cuando hay tres millones de suelo urbanizable sin desarrollar», planteó.

«Hacen falta más Manolos»

«Hemos perseguido acertar», apuntó Manuel Domínguez al ser preguntado sobre el cambio de candidato. «A Manolo Gómez quiero agradecerle el trabajo, el esfuerzo y la generosidad y quiero decirle que esta y otras formaciones necesitan más Manolos Gómez», expresó una vez que no han apostado nuevamente por él a pesar de que en los anteriores comicios lideró la candidatura después de meses de negociaciones. «Este es un partido serio, sólido y fuerte», sostuvo Domínguez en cuanto a la situación interna de esta organización política en el municipio.

Precisamente Gómez, que actuó como una especie de maestro de ceremonias, dejó la anécdota de la jornada en el inicio del acto: «Muchísimas gracias a todos por estar aquí en la presentación de nuestra candidata a la Alcaldía de La Laguna y futura alcaldesa, Ana Oramas». Se oyó un gritó de fondo: «¡Noooo!». Manuel Domínguez le echó humor y recordó el lapsus línguae del exministro Federico Trillo en una visita a El Salvador: «Yo podría comenzar diciendo ¡viva Honduras!».