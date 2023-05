Los resultados de la circunscripción autonómica llegaron con sorpresas. Este domingo fue la segunda vez que los canarios votaron la lista archipielágica al Parlamento y lo único que se mantuvo respeto a los comicios de 2019 fue el tirón del PSOE que volvió a imponerse en la lista regional, incluso con más fuerza al ganar un escaño más y hacerse con cuatro de los nueve a repartir. Pero la historia fue muy distinta para el resto. Sobre todo para el presidente de Nueva Canarias y el vicepresidente en funciones del Gobierno canario, Román Rodríguez, que quedó fuera de juego al perder su escaño por la irrupción de la ultraderecha. Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular se hicieron con dos puestos y el último fue para Vox. El batacazo que sufrió Unidas Sí Podemos en las urnas también se reflejó en la circunscripción autonómica al perder el escaño que lograron hace cuatro años.

La plancha liderada por el presidente del Gobierno en funciones, Ángel Víctor Torres, fue la que más tirón tuvo al conseguir el 32,39% de los votos y sumar 283.423 sufragios. Junto al aruquense entran en la Cámara canaria Yaiza López, Jorge Tomás González y Alicia Pérez. El Partido Socialista fue la única fuerza del pacto de las Flores que consiguió representación por la lista autonómica ya que dos de sus socios de Gobierno, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos, se hundieron y perdieron el escaño que lograron en 2019. Una situación que le deja un panorama muy complicado al líder de los socialistas en su búsqueda de nuevas alianzas para gobernar.

El Partido Popular, por el contrario, aumentó su fuerza en la circunscripción regional. La lista liderada por Manuel Domínguez no solo logró sacar dos diputados, uno más que en 2019, sino que además se convirtió en la segunda fuerza más votada con 20,25% y 177.000, superado a Coalición Canaria que logró hacerse con 166.226 votos y un 18,99% de los apoyos. El neumólogo Miguel Ángel Ponce acompañará al líder de los populares. La candidatura liderada por Fernando Clavijo perdió tirón y solo logró hacerse con dos puestos de los nueve que estaban en juego perdiendo más de 45.000 votos respecto a 2019. José Miguel Barragán repetirá como diputados en la bancada nacionalista.

Pero las dos grandes sorpresas las protagonizaron los partidos que comparten el color verde en sus logos. Vivieron dos noches muy diferentes, las dos caras de la moneda. NC y Vox se disputaron el último escaño, pero por una diferencia de 6.00 votos el presidente de Nueva Canarias quedó fuera del reparto y la extrema derecha entró en juego. Rodríguez, como hicieron la mayoría de candidatos a la Presidencia del Gobierno, decidió concurrir por la lista autonómica tal y cómo hizo en las elecciones de hace cuatro años, pero la pérdida de 27.000 votos le pasó factura. «No estaba en nuestros cálculos», reconoció el líder de la formación tras el escrutinio de los votos. El partido nacionalista fue la quinta formación más votada con un 7,16% del total.

En el lado contrario, Vox pegó un subidón y logró no solo romper la barrera del 4% sino acumular el 7,95% de los votos al recopilar 68.938 sufragios, 47.000 más que hace cuatro años. Marta Gómez, número uno de Vox en la lista regional, se convirtió gracias al tirón en la cuarta diputada del partido en la Cámara canaria.

Si para Rodríguez no fue una buena noche tampoco lo fue para la líder de Unidas Sí Podemos, Noemí Santana, que no solo perdió los escaños insulares sino que tampoco sacó rédito de la circunscripción autonómica. El número uno de la plancha, Hugo Cejas, se quedó sin silla en el Parlamento canario. Y no solo eso, la coalición pasó de ser en 2019 la quinta fuerza más votada a ser la séptima con más apoyo, por detrás incluso de la lista de Drago Verdes Canarias, encabezada por su excompañero de partido, Alberto Rodríguez, que logró 29.000 votos.

Ciudadanos fue otro de los partidos que quedó fuera. No consiguió los apoyos suficientes para pelear por uno de los nueve escaños en juego. Tampoco lo logró en 2019. La formación naranja tampoco consiguió diputados por la circunscripción insular.

En Las Palmas, el partido socialista se hizo con el 38,28% de los votos mientras que el PP se situó como la segunda fuerza al acaparar el 19,73% del total. En la provincia oriental Nueva Canarias se mantuvo como tercera opción con un 11,64% del apoyo muy cerca de CC que logró el 11,59%.

El panorama fue distinto en la provincia occidental. La única coincidencia se dio en la primera fuerza, un puesto que en este caso también ocupó el PSOE con el 30,44% de los votos. CC pasó a ocupar la segunda plaza acumulando un 26,53% de los apoyos y el PP fue la tercera con un 20,86%.

Por islas, la lista regional se tiñó de rojo en todas menos en El Hierro, donde se impuso la plancha encabezada por Clavijo. Lo cierto es que la candidatura liderada por Ángel Víctor Torres fue la que más tirón tuvo ya que fue la única que superó la suma de votos de su partido por islas. Una circunstancia que no se dio con el resto de candidatos a la Presidencia del Gobierno canario.

El resultado de la circunscripción archipielágica en los cuatro municipios más poblados de las Islas también refleja el tirón del PSOE, el crecimiento de Vox y la pérdida de apoyo de Unidas Sí Podemos y Nueva Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria la lista de los socialistas obtuvo el 37,72% de los votos, el PP se hizo con el 24,82% y Vox se posicionó como la tercera fuerza con un 11,63%. En Telde, lo más significativo fue el bajón de Nueva Canarias que también se reflejó en la circunscripción regional. La lista liderada por Román Rodríguez fue la cuarta opción más votada con un 9,88% de los votos. Por delante se posicionaron PSOE con el 33,07% de los votos, PP con el 20,25% y CC con el 10,16%.

En las dos grandes urbes de la provincia occidental los resultaron dieron un ránking claro: primero PSOE, segundo CC y tercero PP. En ambas Vox se colocó como la cuarta fuerza más votada y Drago Verdes Canarias se hizo con el quinto puesto.