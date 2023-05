El candidato de Nueva Canarias-Bloque Canarista a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las Elecciones Autonómicas Canarias 2023, Román Rodríguez, ha propuesto este viernes un plan integral de transporte público que cuente con guaguas, taxis y trenes donde sea posible" para la disminución del uso del vehículo privado.

Rodríguez acudió al acto de presentación del Plan de Movilidad para Tenerife confeccionado por la formación canarista de progreso junto al candidato al Cabildo de Tenerife, Valentín Correa; el candidato al Parlamento por Tenerife, Daniel Díaz; y la candidata número 2 al Cabildo de Tenerife, Janet Aguiar.

"La movilidad por mar y aire –recordó Rodríguez– se ha resuelto bien entre islas y también con el resto del Estado, entre otras cuestiones por la conquista de Nueva Canarias con la bonificación del 75 por ciento a la movilidad de los residentes. Fue un elemento clave que ha hecho que hoy tengamos una movilidad interinsular rápida, segura, barata y muy accesible. De hecho, ya es incluso más barato moverse entre islas que dentro de una misma isla. Ahora, por tanto, toca concentrarse en seguir mejorando la movilidad terrestre en todos los territorios", explicó.

A juicio del candidato de NC a la presidencia del Gobierno de Canarias, "el actual modelo de desarrollo nos ha colocado con un parque móvil ingobernable. Tenemos 1,8 millones de vehículos a motor en Canarias, lo que equivaldría a ser el séptimo país del mundo con más vehículos por número de habitantes. Ese crecimiento imparable hacia el vehículo privado es ya un fracaso y hay que solucionarlo cuanto antes. En el caso de Tenerife, los atascos son un elemento identificativo de esta isla y es un mal que compromete los derechos de la ciudadanía, su productividad, su salud y, encima, genera contaminación".

Por esa razón, Rodríguez asegura que en Canarias "necesitamos un modelo insular de movilidad distinto. Tanto el Cabildo de Tenerife como el de Gran Canaria han planteado, en las últimas décadas, un modelo de transporte guiado a través del tren. Pero, pese a la voluntad política expresada, aún no ha salido adelante. El año pasado hubo más coordinación y el Gobierno de Canarias se comprometió a ayudar en la búsqueda de financiación para los trenes de Tenerife y Gran Canaria. Por ese motivo, nos desplazamos a la Unión Europea para obtener financiación también y hemos visitado los transportes públicos más sostenibles que existen en el planeta".

Llegado a este punto, Rodríguez se comprometió a incorporar en la próxima legislatura, con el liderazgo del Gobierno de Canarias y el apoyo de los dos grandes cabildos, "la incorporación del transporte guiado como la base para que una parte de los que optan hoy por el vehículo privado acabe usando el transporte público. Solo podremos disminuir el uso del vehículo privado con una oferta integral de guaguas, taxis y trenes donde sea posible", insistió.

Del mismo modo, Rodríguez corroboró que Tenerife "tiene un grave problema de movilidad y Nueva Canarias-Bloque Canarista apuesta por un plan que impulse la movilidad sostenible, en el que el transporte público prime sobre el transporte privado. Un plan que implemente las guaguas, los taxis y los trenes para mejorar la conectividad entre los municipios y un plan que, además, aporta soluciones a problemas concretos como los que se dan ahora mismo en la TF-1 y la TF-5. Los mismos que no hicieron nada durante 25 años en esta isla y que han colocado a Tenerife en un atasco permanente dicen que van a resolverlo en 90 días. Como para creérselo", ironizó.

Un plan para Tenerife

Valentín Correa, por su parte, insistió en la necesidad de "establecer una evaluación que lleve a una planificación de la movilidad en Tenerife porque la solución no puede estar en seguir ampliando en más y más carriles conforme pasan los años. El futuro no se puede diseñar sin un análisis técnico, que esté consensuado con todos los actores públicos y privados que están implicados en la materia, y por esa razón nuestro planteamiento es el de elaborar con carácter de urgencia un Plan de Movilidad Sostenible".

El candidato de la formación canarista de progreso remarcó que "no podemos seguir haciendo más y más infraestructuras sin una planificación en la que se analicen los resultados y la eficiencia de esas intervenciones de manera previa a la ejecución de estas. Crearemos, además, una Mesa Insular del Transporte en la que estén todos los sectores, como el del taxi, que pueden solucionar los problemas de movilidad en Tenerife. Crearemos un sistema de intercambiadores multimodales con la implantación de carriles específicos para los vehículos de transporte público porque es la mejor solución para detener el insostenible parque móvil de vehículos privados que sigue creciendo año tras año".

Janet Aguiar, que también es candidata al Ayuntamiento de Arona, manifestó, mientras tanto, que la movilidad de Tenerife "no puede seguir monopolizada por las constantes colas y atascos que caracterizan a la TF-1 y la TF-5. Planteamos crecer en vertical y no en horizontal porque, si no se realizan planes y estudios consensuados, el tercer carril dará origen a un cuarto dentro de algunos años y no podemos seguir consumiendo territorio. Suena a proyecto de gran envergadura, pero por ahí podría circular el carril bus-VAO e incluso el tren. Nuestro plan pasa por la creación de esta infraestructura entre Parque la Reina y Adeje, donde ya hay vías, incluso, que están por debajo de la rasante y tendríamos un avance en este sentido".

Respecto al muelle de Los Cristianos, Aguiar recordó que Nueva Canarias "consiguió, a través de los Presupuestos Generales del Estado, que se dotase con cinco millones de euros al soterramiento de la vía de acceso al puerto. Esto contribuiría a dar más independencia al tráfico rodado y al transporte de mercancías peligrosas, además de constituir un alivio para el pueblo de Los Cristianos".

El candidato de la formación canarista de progreso al Parlamento por Tenerife, Daniel Díaz, afirmó que el convenio de carreteras "es del siglo pasado y los que han detentado las competencias en materias de Obras Públicas en Canarias durante las últimas dos décadas, a través de Coalición Canaria y el PSOE, no han sabido plantear un modelo viable para Tenerife desde el punto de vista viario. Al final, si queremos que esto tenga sentido, el plan de carreteras debe ser ejecutado en un sentido radial el desarrollo de la TF-5 para que los flujos de tráfico lleguen a la zona metropolitana sin meternos en un embudo como el que tenemos en la actualidad".

Díaz insistió en que el tráfico en Tenerife "está como está en la actualidad porque han comenzado la casa por el tejado. Nueva Canarias plantea un modelo claro, apostando por el taxi compartido y un sistema bimodal para los movimientos desde las medianías hacia los ejes viarios. Actualmente ese modelo no se da en al menos dos tercios de los 31 municipios de Tenerife y, por ese motivo, supone un fracaso, ya que la ciudadanía no puede moverse en horizontal y vertical para desplazarse, usando el transporte público, hacia intercambiadores multimodales que los hagan enlazar, posteriormente, con otros destinos de la zona metropolitana o en los principales lugares turísticos de nuestra isla", concluyó.