Victoria López: «La diversificación forma parte de nuestra estrategia corporativa»

El Grupo Fedola ha sembrado durante años la semilla de la innovación y el amor por Canarias. Bajo el liderazgo de la segunda generación, la empresa continúa prosperando, siendo un ejemplo inspirador de cómo el compromiso con los valores fundamentales y la dedicación a la excelencia pueden conducir al éxito empresarial. Su presidenta, Victoria López, explica en esta entrevista la evolución del grupo y los principales desafíos que marcarán el destino de una tierra “que debemos cuidar y proteger entre todos”.

La historia del grupo está inexorablemente vinculada a la persona que construyó lo que hoy es el Grupo Fedola, que fue su padre, Fernando López. ¿Cómo ha evolucionado el grupo desde su fundación en 1975 hasta la actualidad?

“El grupo ha evolucionado muchísimo desde la incorporación de la segunda generación, hace ya más de 20 años. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad y formarnos, pero las condiciones económicas impidieron que mi padre tuviera acceso a los estudios en una época en la que había que trabajar desde pequeño. Al llegar a la empresa, comenzamos a valorar las posibilidades de diversificar en mayor medida la economía del grupo. No solo hemos crecido en el sector turístico, también en el primario, la innovación o apostando por sectores como la construcción, la distribución o la comercialización de productos. Ha sido la segunda generación, apoyada e impulsada por mi padre, la encargada de sacar la empresa adelante”.

¿Cuál ha sido la importancia y trascendencia de esta segunda generación que usted representa en el éxito del grupo?

“Considero que la incorporación de los cuatro hermanos ha sido la clave. Todos estamos especializados en diferentes áreas. Por ejemplo, en el Consejo de Administración tenemos la capacidad de ir aportando cada uno diferentes soluciones y cambios en nuestro campo competencial. Hemos asumido cada vez más responsabilidades, eso sí, de forma natural y sin cambios bruscos en el momento en el que mi padre decide retirarse; ha sido muy enriquecedor ir aprendiendo la experiencia de trabajo de mi padre”.

La diversificación es uno de los ejes principales de su gestión empresarial. ¿Cómo se traduce la consolidación y la mejora de la capacidad de extensión del grupo?

“La diversificación ha formado parte de nuestra estrategia corporativa desde que mi padre la intentó impulsar, lo que ocurría, es que él solo no podía dedicarse a tantas cosas a la vez. He tenido claro que, si tenemos turismo y planta alojativa, podemos crear empresas que intervienen en la propia cadena de suministro. Es en esta reflexión donde comenzó y se cimentó nuestra política empresarial. Por ejemplo, constituimos una empresa de construcción porque nosotros autoconstruimos nuestros propios hoteles y los reformamos. También una empresa tecnológica porque nuestra necesidad nos ha hecho aprender qué requerimos tecnificar en los diferentes sectores. Lo mismo ocurre con nuestra empresa de distribución, tanto de productos de papelería como de alimentación. Además, hacemos muchos eventos y nos diversificamos creando una empresa dedicada al montaje de estructuras para eventos. En definitiva, lo que hemos conseguido es aprender de nuestra propia experiencia para desarrollar todo esto. Para nosotros es clave apostar por el fortalecimiento de otros sectores, no solo el turismo. Creemos en un futuro diversificado que no pase exclusivamente por el turismo y ser muy fuertes en lo demás”.

¿Qué radiografía actual puede realizar del turismo en Canarias?

“El turismo nos sigue queriendo. Respetamos la sostenibilidad de nuestro entorno porque en el sector alojativo y hotelero somos los primeros en impulsar medidas sostenibles. Cuidamos de nuestra gente y de nuestro territorio. Sin embargo, me preocupa mucho que se esté distorsionando la imagen del turismo y los beneficios que da. Es fundamental apostar por la regulación de las viviendas vacacionales, que traerá un turismo de calidad, con convenios que paguen sueldos dignos, así como la construcción de viviendas sociales para los trabajadores. También centramos los esfuerzos en mejorar los espacios e infraestructuras públicas, porque nosotros, los hoteleros, seguimos apostando por renovar la planta alojativa para ser un destino competitivo de primer nivel mundial. Ahora mismo somos muy buenos, pero hay que tener cuidado porque tenemos destinos cerca de nosotros que ya se están empezando a frotar las manos esperando a que entremos en conflictivo y ellos aprovechar la coyuntura para mejorar. Estoy de acuerdo en que debemos repasar nuestro modelo y ver qué cosas nos están fallando para cambiarlas. Tenemos que seguir demostrando a los turistas que son bien acogidos”.

¿Qué nos hace especiales como destino turístico?

“Pocos destinos en el mundo tienen el índice repetidor que tiene Canarias. Podemos competir orgullosos con otros lugares -aunque no en precios- porque los turistas salen de aquí encantados. Lo tenemos todo, naturaleza, gastronomía, cultura, playa, y muchos encantos más. Por eso tenemos que cuidar este patrimonio, como ya lo hacemos desde el sector alojativo a través de políticas de sostenibilidad muy restrictivas, trabajando la accesibilidad y tremendamente comprometidos. Juntos nos irá mejor a todos”.

Su apuesta por el sector primario es clara y decidida. ¿Qué proyectos impulsan sus empresas para contribuir en el desarrollo y tecnificación del campo canario?

“No nos conformamos con vender productos del sector primario como puede ser el caso de las papas. Organizamos campos de ensayo con laboratorios de innovación encargados de estudiar y valorar nuevas variedades de papas en Canarias, investigando en el ahorro de agua para los cultivos o en fitosanitarios menos dañinos. Ponemos en marcha cada dos años el evento Papatour que busca alternativas más eficientes y rentables para mejorar las futuras cosechas. Apoyamos la innovación en el campo canario y, es ahí, donde nuestra empresa Fedola tiene un papel importante. Quiero destacar un proyecto de economía circular en el que enviamos residuos orgánicos a una finca local para ser transformados en compost, beneficiando así al sector primario.

¿Es tan importante el valor humano de la empresa en la consecución de los logros del Grupo Fedola?

“Es importantísimo tener al personal feliz y contento. Hace poco fuimos reconocidos con el Premio a la Excelencia en Recursos Humanos, pero, no porque se limite a un criterio o dos, sino por poner en valor todo lo que hace una empresa para fidelizar a nuestros compañeros. Ahora mismo, en el sector hotelero tenemos salarios dignos y convenios estables que se actualizan con frecuencia. El empleo hotelero en nuestra provincia está muy regulado, inspeccionado y acorde con los sindicatos. El 40% de los trabajadores tienen empleo en el sector alojativo, por eso es tan importante la regulación de la vivienda vacacional para que las personas encargadas de limpiar, mantener y pintar en esas viviendas entren dentro de estos convenios; el empleo de calidad es el futuro de Canarias. Quiero resaltar que tenemos un gran equipo que constantemente busca formas de mejorar. No tenemos inversores de fuera. Somos una familia que trabaja con familias, trabajando por y para Canarias”.