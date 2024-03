Canarias quiere tener eólica marina en las islas verdes vía puertos regionales

Canarias quiere que las islas verdes –La Palma, La Gomera y El Hierro también tengan la oportunidad de cubrir parte de su demanda energética con tecnología eólica marina. Madrid no lo contempla en sus planes, pero sí da la posibilidad de que los puertos estatales, en sus instalaciones y zonas de influencia, puedan albergar aerogeneradores. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno autonómico, Mariano Hernández Zapata, y su equipo han solicitado que esa medida se extienda a los puertos canarios.

Este lunes finalizó el plazo para la remisión de alegaciones al borrador de decreto para ordenar la implantación de la energía eólica en España. Canarias, llamada a ser escenario del desembarco de esta tecnología en el país, ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica 36 sugerencias.

"Hemos solicitado al ministerio que contemple la posibilidad de equiparar los puertos autonómicos a los Puertos del Estado" Mariano Hernández Zapata — Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

Los parques off shore se desarrollarán en las áreas que los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) designan como «zonas de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina». En las mencionadas islas verdes no existe ninguna. Sin embargo, La Palma –Tazacorte–, La Gomera –Vueltas y Playa Santiago– y El Hierro –La Restinga– cuentan con puertos que podrían dar cabida a esta tecnología en caso de que Madrid incluya la alegación.

Se trata de «equiparar los puertos autonómicos a los del Estado», detalló el consejero regional de Transición Ecológica y Energía. Además, en estos casos la tramitación sería menos complicada. Estos parques quedarían «fuera del concurso de concurrencia», apuntó Hernández Zapata, pero deberían tener «carácter innovador», disruptivo, como el que en su día supuso Gorona del Viento para la isla de El Hierro.

Hernández Zapata, este lunes en la sede de Presidencia. / Ángel Medina | EFE

En cuanto a la potencia máxima que deberían tener, esta se situaría por debajo de los parámetros que son habituales en el ámbito de la eólica off shore. La consejería maneja, no de manera explícita ni excluyente, al menos por el momento, los 50 megavatios como límite que no debería superarse.

Más choques en Costas

Por otro lado, el desarrollo de la energía eólica marina en el Archipiélago amenaza con ser escenario para el segundo round de la batalla que la comunidad autónoma mantiene con Madrid a cuenta de la transferencia de las competencias en materia de Costas.

Será el ministerio el que tenga la última palabra en la autorización administrativa de los proyectos. Ya se han presentado una veintena para el Sureste de Gran Canaria. Esa potestad para dar luz verde a las iniciativas incluye la designación de las áreas en las que se ubicarán las instalaciones. «Canarias cuenta con las competencias transferidas de Costas», explicó el consejero, que avanzó que el Archipiélago mantendrá «un papel activo» para conseguir que las coordenadas «sean acordadas previamente» mediante un diálogo entre ambas administraciones.

En la consejería se meditó ampliamente la conveniencia de incluir un informe vinculante de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias entre los hitos a cubrir. Saben de la necesidad de impulsar la entrada de renovables para cumplir con los compromisos de descarbonización –37% de la energía consumida en 2030 y 92% en 2040– y no desean ningún riesgo de que la eólica off shore encalle. La ministra Teresa Ribera no ha ocultado que las Islas son un lugar de privilegio para instalar molinos en el mar.

La Administración autonómica se reserva el derecho de decidir en lo que respecta a costas

Sin embargo, es el mismo ministerio que pelea con el Ejecutivo canario a cuenta del Hotel Oliva Beach. Bajo el criterio del ministerio, esa infraestructura ha cubierto su periodo de concesión y debe derribarse. Mientras, el presidente canario, Fernando Clavijo, recuerda al Gobierno central que desde enero del pasado año y tal como mandata el Estatuto de Canarias, es la comunidad autónoma la que decide sobre las costas.

¿Provocará un cambio de criterio en el ministerio vislumbrar un nuevo encontronazo con la eólica marina como campo de batalla? ¿Dejará por ello de ser tan apetecible el Archipiélago para arrancar con esta tecnología en España? En este contexto, el anuncio, ayer, de la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para el próximo 15 de abril, no puede ser más oportuno.

Las Islas demandan que se descarte la aplicación exclusiva del criterio económico

Por otro lado, el consejero Zapata también aludió a la necesidad de que Canarias «cuente con un cupo» específico. Ya ocurre con el resto de tecnologías, porque no tiene sentido tener que competir con el resto de España cuando el sistema eléctrico canario –integrado por cinco subsistemas aislados– funciona al margen.

Las alegaciones que ha realizado la comunidad autónoma también requieren una valoración que no se base de manera exclusiva en criterios económicos, sino que tenga en cuenta «la creación de empleo, el desarrollo de la industria local o las sinergias con la pesca o el turismo», detalló el consejero de Transición Ecológica y Energía. Su deseo es que se fomente «la participación ciudadana» en el sector, incluso convirtiendo a la población local en accionista de los proyectos.

