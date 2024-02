La Inteligencia Artificial no amenaza "a quien pone una caña" sino al trabajo administrativo

Carmen Gloria Rodríguez, gerente de Administraciones Públicas y Grandes Compañías de Telefónica en Canarias, lo tiene claro: "hay que reconstruir a las personas porque está cambiando el modelo del trabajo y la Inteligencia Artificial (IA) va a ahondar en esas diferencias; lo que está en peligro es el trabajo de administrativo en oficinas y no el de quien te pone una caña en un bar". Es más, para Rodríguez "estamos en un momento fantástico para emprender el camino de la transformación digital y tenemos que aprovecharlo".

"Nunca hemos tenido tanta tecnología, infraestructuras y mecanismos, y a eso hay que unir el carácter emprendedor de los canarios", aseguró durante la mesa redonda del evento organizado por el periódico El Día, cabecera del Grupo Prensa Ibérica en Tenerife, sobre Las empresas ante el desafío de la digitalización.

Una tesis que compartió el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias (AJE), Agonay Melián, para quien la transformación digital "debe ser un proyecto de ciudadanía y hay que cambiar la cultura y el paradigma actual en el que no prima la colaboración extendiendo esta pedagogía a todos los estamentos sociales, políticos y empresariales".

"Falta conocimiento y como llegar a ese conocimiento, porque las herramientas digitales sí están ya al alcance de todo el mundo, pero si queremos una sociedad digitalizada hay que dejar esta época tan bronca en la que la gente discute por todo y abrazar la colaboración", insistió durante el diálogo que mantuvo con Rodríguez en la mesa redonda del Foro Prensa Ibérica.

"Tenemos un problema de formación digital pese a contar con universidades y parques tecnológicos que no sirven si no van de la mano de la cultura de la colaboración y la formación continua. O cambiamos esa cultura o estamos muertos", insistió la gerente de Telefónica en el Archipiélago.

Para Melián, "supone una perversión y una crueldad por parte de las administraciones obligar a lanzarse a pequeños empresarios a la factura digital sin dar las herramientas para hacerlo y es necesario hacer una reflexión sobre ello". Al respecto, afirmó que "los autónomos con empleados a cargo son una especie en peligro de extinción" porque no solamente se les pide que "sean innovadores con productos de calidad y que sepan de leyes sino que, además, se digitalicen sin pedagogía y sin herramientas adecuadas".

"La gente joven maneja mejor la tecnología que generaciones pasadas, pero eso no se traslada a la traducción en éxitos de digitalización empresarial. No tienen la transformación digital en su ADN", insistió Melián, a lo que Rodríguez remachó al incidir en que "consumir tecnología no es tener conocimiento de tecnología. La pandemia forzó a mucha gente y a muchos pequeños empresarios a la digitalización pero no a la transformación digital".

Por este motivo, y aprovechando el centenario de Telefónica, Rodríguez insistió en que "tenemos un largo recorrido y experiencia y podemos ayudar a cada tipo distinto de empresa a abordar su transformación digital".

En cuanto al proceso de transformación digital de las administraciones locales, Rodríguez reconoció que "en los municipios pequeños los recursos son muy limitados y el resto de administraciones deben apoyarlos".