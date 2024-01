La vicepresidenta ejecutiva de la Patronal de Concesionarios de Canarias, Yara de León, acaba de incorporarse al Consejo Asesor de Faconauto Woman, la primera red en España de mujeres y hombres profesionales del sector de la automoción creada para potenciar y atraer el talento femenino a una industria que representa el 7,7% del PIB español y donde sólo el 11% de las mujeres empleadas, ocupan un cargo de responsabilidad media o superior.

Faconauto Woman es una iniciativa que nace de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) con el objetivo, entre otros, de dar visibilidad al talento femenino y captar su potencial en un sector estratégico de la economía y sociedad española, aumentando las oportunidades laborales e impulsando el desarrollo profesional de la mujer en toda la cadena de valor de la automoción.

"Esta organización debería servir de inspiración para otras" Yara de León - Miembro del Consejo Asesor Nacional de Faconauto Woman

“Siento un gran orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad por formar parte del Consejo Asesor de Faconauto Woman, una iniciativa que considero valiosísima en el momento actual y que debería servir de inspiración para otras organizaciones empresariales”, explicó Yara de León tras su nombramiento. El Consejo Asesor está formado por hombres y mujeres de reconocido prestigio provenientes de sectores punteros y ámbitos muy diversos y cuya presidencia de honor ostenta la exministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Actúa como órgano consultivo, cuya función es valorar los proyectos que se desarrollen desde Faconauto Woman y proponer acciones y líneas de trabajo para alcanzar los objetivos marcados y trabajar en planes de igualdad en las empresas. “Faconauto Woman es una herramienta que llega en el mejor momento para las mujeres profesionales”, continuó la vicepresidenta ejecutiva la patronal canaria.

“Debemos aspirar a consolidar el liderazgo femenino pero más allá de las paredes de nuestros despachos o empresas" Yara de León - Miembro del Consejo Asesor Nacional de Faconauto Woman

“Debemos aspirar a consolidar el liderazgo femenino pero más allá de las paredes de nuestros despachos o empresas. Las mujeres líderes, no solo desafían estereotipos arraigados, sino que también aportan perspectivas únicas y habilidades diferenciadas, transformando la narrativa global sobre lo que significa ser un líder. Yo no concibo el liderazgo femenino como una competencia contra el masculino, sino como una colaboración. Y estoy convencida de que, en un mundo que reconoce cada vez más el valor de la diversidad, el liderazgo de la mujer debe ser el catalizador para un futuro más igualitario, donde el talento y la cualificación se midan sin importar el género”.

Trayectoria profesional

Nacida en Lanzarote, se trasladó a Madrid para iniciar la licenciatura en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. De regreso a las Islas, y tras ampliar su formación con la licenciatura de Derecho por la Universidad de La Laguna, desarrolló una amplia carrera en el mundo del periodismo en distintos medios de comunicación, siendo uno de los rostros más conocidos de la Televisión Pública de Canarias al frente de los Servicios Informativos del canal autonómico durante años.

Su salto a la empresa privada, se produjo como responsable de Relaciones Institucionales y Asuntos Corporativos de Red Eléctrica de España en Canarias. Fue también directora general en Poema del Mar, del Grupo Loro Parque, y desde 2020 ha consolidado su trayectoria profesional como vicepresidenta ejecutiva de la Patronal de Concesionarios de Canarias que integra a los concesionarios de automoción y movilidad de las Islas, cargo que compagina con su regreso a la pequeña pantalla como subdirectora y presentadora el programa Ruta 2035, producido por Ojo de Pez Audiovisual.

Sobre su carrera profesional, De León expone de manera clara: “La realidad es que todos mis superiores jerárquicos han sido hombres, y he tenido la “suerte” de que ellos me han hecho llegar donde he estado y donde estoy ahora. Pero no nos confundamos. Creo la suerte es la coincidencia de la preparación y la oportunidad. Tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, tenemos que actualizarnos, mucho más que los hombres. A nosotras se nos exige más, y eso es lo que tiene que cambiar. Pero las oportunidades están ahí. Hay que ir a por ellas”.