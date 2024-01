La siempre controvertida Isabel Pantoja, rostro habitual de la prensa rosa, ha creado una empresa en Canarias atraída por los incentivos del singular Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Comunidad Autónoma. Se trata de la sociedad limitada Tecan 4.40, constituida el 3 de mayo de 2023 –no tiene ni un año de vida– y en la que figura como administrador único Agustín Pantoja, el hermanísimo de la tonadillera y la persona de su total confianza en el ámbito de los negocios.

La firma, con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, tiene como objeto social, entre otros fines, la representación de artistas, la organización de eventos artísticos y la gestión de salas de espectáculos. La Pantoja tiene una cuantiosa deuda con Hacienda, lo que la ha empujado a vender parte de su patrimonio más preciado –incluido el ático que poseía en la Costa del Sol, en Fuengirola– y a emprender una nutrida –y exitosa– gira de conciertos.

No en vano, la coplista tiene que facturar para poder cumplir el plan de pagos con el erario. No extraña así que la prensa rosa, y la no tan rosa, haya relacionado sin más la constitución de Tecan 4.40 con el ahorro de impuestos gracias a los incentivos del REF. Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas.

Tecan 4.40

De entrada, Tecan 4.40, como cualquier otra empresa de cualquier otro sector, solo podrá acogerse a los incentivos del fuero regional por aquellas operaciones o actividades que lleve a cabo en Canarias y con medios materiales y humanos en Canarias.

En definitiva, por las operaciones «efectivamente» ejecutadas en el Archipiélago. Y, de momento, la firma administrada por Agustín Pantoja no tiene empleados, o al menos no consta que los tenga en ninguna de las bases de datos de las principales firmas de recursos humanos e información empresarial, como Iberinform o Empresia.

IVA versus IGIC

Además, el hecho de que la cantante o su hermano tenga esta sociedad en las Islas no supone que vaya a ahorrarse el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por los conciertos que dé en el resto de España.

En el Archipiélago no se aplica el IVA, sino el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que tiene un tipo general del 7%, frente al 21% de IVA. Así que si el concierto o evento se lleva a cabo en la Comunidad Autónoma, regirá el IGIC; y si se celebra en cualquier otro punto del país, regirá el IVA. Algo que no cambia aun cuando la empresa gestora, si este fuera el caso de Tecan 4.40, esté domiciliada en el Archipiélago.

Compensación de las desventajas

Así pues, hay que insistir en que los beneficios fiscales del REF –que no son ventajas tributarias, sino compensaciones para paliar las desventajas inherentes a la lejanía, la insularidad y la pequeña dimensión del mercado interior que caracterizan a Canarias– están subordinados a la efectiva ejecución de operaciones o actividades en la región. De modo que si en el clan Pantoja buscan con Tecan 4.40 el ahorro sin más de impuestos, «tal vez estén mal asesorados», precisaron este miércoles los expertos y fiscalistas consultados por este diario.

Otra cosa es que la tonadillera, eso sí, estrecha sus cada vez más fuertes lazos con las Islas. Su sobrina Anabel Pantoja –ex-Supervivientes, ex-Sálvame y ahora influencer– vive en Gran Canaria, cuyo Cabildo figura al pie –vía convenio– del sitio web oficial que vende las entradas para los conciertos de su Gira 50 Años. De hecho, EC Entertainment Group SL, la entidad propietaria y responsable del sitio web –isabelpantojaoficial.com–, también tiene su domicilio social en la capital grancanaria.