El desempleo persiste como un desafío significativo en España, afectando tanto al tejido social como a la economía del país. Entre los más afectados se encuentran los jóvenes, quienes enfrentan dificultades considerables para acceder a empleos estables, principalmente debido a la falta de experiencia laboral. Ante esta realidad, muchos optan por buscar oportunidades en el extranjero.

Con el propósito de brindar apoyo a este colectivo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha anunciado una alternativa para aquellos que se encuentran en búsqueda activa de empleo. Se trata del subsidio por cotización insuficiente, una medida que podría ser un alivio para los jóvenes desempleados, especialmente aquellos que han tenido trabajos temporales, comunes en edades tempranas.

Este subsidio, poco conocido pero potencialmente beneficioso, proporciona una prestación de 480 euros al mes y puede ser solicitado con tan solo 3 meses cotizados, a diferencia del tradicional seguro de desempleo que requiere un año de cotización. Esto podría representar una salvación financiera mientras los beneficiarios buscan nuevas oportunidades laborales.

No obstante, existen requisitos específicos para acceder a este subsidio. El SEPE establece que los solicitantes deben encontrarse en situación legal de desempleo, suscribir un acuerdo de actividad, haber cotizado durante 3 meses (si tienen cargas familiares) o 6 meses (si no las tienen), y no haber percibido rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Meses cotizados

Es importante destacar que los meses de cotización utilizados para este subsidio no se tendrán en cuenta más adelante para una prestación contributiva. Además, la duración de esta ayuda varía según las responsabilidades familiares del solicitante. Sin responsabilidades familiares, el subsidio tiene una duración de 6 meses. En caso de tener hijos a cargo, puede durar 3, 4 o 5 meses, dependiendo de los meses cotizados. Para aquellos que han cotizado 6 meses o más, existe la posibilidad de prorrogar el subsidio hasta 21 meses.