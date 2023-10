La Autoridad Fiscal ‘bendice’ que el tipo general del IGIC continúe en el 7%

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le ha dado un espaldarazo al Gobierno de Canarias en su decisión de posponer la rebaja del tipo general del IGIC del 7 al 5%. Pese a que tanto Coalición Canaria (CC) como Partido Popular (PP) –las dos grandes fuerzas políticas que sostienen el Ejecutivo autonómico– incluyeron la bajada del IGIC entre sus anuncios de campaña, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo ha optado por retrasar la rebaja del gran impuesto al consumo en las Islas a sabiendas de que tendrá que soportar las críticas de la oposición por «incumplimiento». El argumento del Ejecutivo regional es que no puede arriesgarse a bajar desde ya el IGIC, y comprometer así parte de los ingresos públicos, cuando no le ha quedado más remedio que elaborar a ciegas los presupuestos para 2024. Un argumento que ahora la AIReF bendice.

El órgano supervisor independiente, creado en 2013 a instancias de la Unión Europea (UE) para el control presupuestario y financiero de la Administración pública, dio a conocer este jueves su Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos 2024 de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este análisis, los técnicos de la AIReF recuerdan que una de las recomendaciones que habían hecho a los Gobiernos regionales fue que llegado el momento de elaborar las cuentas públicas de 2024, tuvieran en cuenta que parte de los ingresos serán de «carácter temporal». No en vano, a estas alturas de la película aún se desconocen, por ejemplo, las entregas a cuenta del sistema de financiación y la liquidación resultante. Y también siguen sin definirse los pormenores del regreso, por imposición de la UE, a la senda de la estabilidad y la sostenibilidad presupuestarias. Por eso el canario y los demás Ejecutivos autonómicos preparan las cuentas para 2024 a ciegas. Con el consecuente riesgo, de ahí el toque de atención de la AIReF, de «registrar rebajas fiscales [como la del IGIC en el caso del Archipiélago] o incrementos de gasto difícilmente compatibles con la regla de gasto». Máxime si ese incremento del desembolso público o esa reducción de los ingresos afecta a partidas «estructurales». Dicho de otro modo: el riesgo está, en el caso de Canarias, en que la pérdida de recaudación por la bajada del IGIC ponga en riesgo la financiación de gasto estructural –el gasto fijo para el mantenimiento de la Administración y los servicios públicos– no ya en 2024, cuando podría compensarse por esa puntual subida de otros ingresos, sino en los siguientes años. En siguientes años en los que no quede más remedio que compensar los menores ingresos tributarios vía deuda y/o déficit.

De hecho, la AIReF «recomendó a la Comunidad Autónoma de Canarias evitar incrementos de gastos o reducciones de ingresos de carácter estructural financiadas con cargo al incremento de ingresos temporal que se producirá en 2024». Una recomendación que al menos en lo tocante a los ingresos, y más en concreto al IGIC, el Ejecutivo de Clavijo ha seguido a pies juntillas. Es más, la Autoridad Fiscal califica de «prudente» la previsión de ingresos de la Consejería de Hacienda.

Por lo demás, la AIReF cree que la región cerrará 2023 con un superávit del 0,5%. Superávit que mantendrá en el próximo lustro en porcentajes que oscilarán entre el 1,3% de 2025 y el 1,6% de 2027 y 2028.