Un plus de dinero en verano siempre es bien recibido, aunque nunca viene mal en cualquier época del año. Y si hay un colectivo que lo necesita aún más es el de los pensionistas. Pues bien, el gobierno ha sacado a la luz un extra de 200 euros para todos aquellos que cumplan una lista de requisitos.

En primer lugar, hay que mencionar que esta extra está dirigido a aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas son aquellas otorgadas a personas que no han tenido que realizar aportaciones específicas a la Seguridad Social, y suelen ser de un monto relativamente bajo en comparación con otras formas de pensiones.

El plus en cuestión, que equivale a 3.300 euros anuales, está destinado a las personas que reciben pensiones no contributivas por invalidez y que cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 75%. Estas pensiones se dirigen a individuos que no han alcanzado la cotización mínima necesaria para una pensión contributiva y que dependen en gran medida de la ayuda del Estado para mantener sus ingresos.

Actualmente, la cantidad estándar que se otorga a los beneficiarios de estas pensiones no contributivas es de 484,64 euros al mes, una cifra que está por debajo del umbral del Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, aquellos que cumplen con los requisitos para el plus podrían ver un aumento sustancial en sus ingresos mensuales.

Requisitos

Este extra de 3.300 euros anuales representa un incremento del 50% en la pensión mensual de aquellos con discapacidades reconocidas superiores al 75%, y que tienen derecho a una pensión no contributiva. Esto se traduce en un aumento de 242,31 euros mensuales en la pensión, lo que podría elevar el ingreso total mensual a 726,92 euros.

Los requisitos para calificar para este complemento de más de 200 euros al mes en la pensión no contributiva por invalidez incluyen:

Tener entre 18 y 65 años de edad. Haber residido en España durante al menos 5 años, con 2 años de residencia consecutiva. Cumplir con los umbrales de bajos ingresos familiares, que varían según el tipo de unidad familiar: 6.784,54 euros anuales para unidades familiares con segundo grado de parentesco. 11.533,72 euros anuales para unidades familiares con cónyuge y parientes de segundo grado. 16.282,90 euros anuales para tres convivientes. 21.032,08 euros anuales para cuatro convivientes.

Si cumples esta serie de requisitos podrás recibir dicho extra.