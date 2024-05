Cristina Cañibano: “Queremos que la educación de personas adultas sea visible y accesible”

¿Qué programas educativos ofrece el CEPA Puerto de la Cruz?

El Centro de Educación de Adultos Puerto de la Cruz imparte clases en el Puerto de la Cruz (centro sede), pero contamos con aulas en Los Realejos, La Orotava y Santa Úrsula. En todos ellos desarrollamos diversas enseñanzas, siendo la Educación Secundaria la que más demanda la población que acude al centro. La obtención del graduado en Secundaria (ESPA), se hace como máximo en dos cursos escolares, puesto que cada curso tiene una duración de un cuatrimestre. Si algún alumno cuenta con estudios previos, puede obtener el graduado incluso en menos tiempo. Es más, si las personas que vienen a matricularse no cuentan con estudios porque, por ejemplo, no son de nuestro país y no han hecho la homologación pertinente, pueden realizar pruebas de nivel y pasar a cursos superiores si las superan. El graduado en Secundaria que se obtiene en los CEPA es exactamente igual que el de un IES. También, contamos con Educación Inicial para Personas Adultas, de entre 50 y 80 años, siendo mayoritariamente mujeres. Algunas quieren aprender a leer y escribir y, otras, a mejorar, porque ya lo saben hacer y en general quieren mantenerse activas y realizadas académica y culturalmente. Muchas personas que vienen de otros países y que no hablan nuestro idioma también acuden a las clases de Educación Inicial (EIPA) para aprender español y, en algunos casos, continuar estudiando. La Educación Inicial es valiosísima para nosotros. El centro cuenta también con la preparación de pruebas de acceso a ciclos de grado superior. El Aula Mentor es otra de las enseñanzas, y se trata de cursos online del Ministerio de Educación que presentan una oferta muy amplia. Además, existe la posibilidad de matricularse en el curso de Informática Básica que impartimos en el aula de La Orotava, con una duración de dos años y que está vinculado al Servicio Canario de Empleo.

¿Cómo se adaptan a las necesidades cambiantes de los estudiantes adultos?

Los profesores que damos clase para adultos tenemos en cuenta las necesidades del alumnado y, en la medida de lo posible, nos adaptamos a sus circunstancias. A los CEPA acuden personas que trabajan, que tienen familiares a su cargo, que tienen que hacer trámites y ocuparse de cuestiones personales y, por eso, debemos adaptarnos a todas esas situaciones. Muchos vienen desmotivados y pensando que no van a ser capaces, sin embargo, nuestra labor, además de la docente, tiene que ser alentadora y motivadora. Me atrevería a decir que esta enseñanza es de las más gratificantes porque los que culminan llegaron al centro con un “no voy a ser capaz” y se van con un “lo logré”. En esa adaptación ofrecemos dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, con dos modalidades, una semipresencial y otra presencial, y cuatro municipios a los que acudir a clase para estar más cerca y evitar desplazamientos.

¿Cuál es la política del CEPA Puerto de la Cruz respecto a la inclusión de personas adultas con diferentes niveles de habilidades y antecedentes educativos?

En el centro cabe la inclusión de todos aquellos que quieren estudiar y formarse. Es labor de los profesores y de los equipos directivos lograr que se sientan acogidos en la comunidad educativa y que no perciban frustración si el nivel o la exigencia les supera. Los CEPA tienen que seguir un currículo con unos contenidos, pero para poder llegar al alumnado debemos adaptar continuamente lo que impartimos a quienes tenemos delante. No podemos exigir a todos por igual; son todos distintos, con intereses, trayectorias y orígenes diferentes, pero con un objetivo común: formarse, superarse, cultivarse y luchar por llevar a cabo esta decisión que han tomado de volver a estudiar.

El Centro de Educación de Adultos Puerto de la Cruz / El Día

¿De qué forma evalúa su centro el progreso y el éxito de los estudiantes adultos en sus programas educativos?

No todas las personas que se matriculan culminan sus estudios. Algunos abandonan antes de terminar por circunstancias diversas. A veces encuentran un trabajo que les impide acudir al centro, otras veces se desmotivan y simplemente abandonan y, otras, lo dejan por cuestiones personales e imprevistos. Aquellos que sí progresan y logran ese éxito de titular o finalizar satisfactoriamente el curso en el que se matricularon son los que nos animan a seguir haciendo lo que hacemos y los que nos motivan a alentar a otras personas a que lo hagan. Cuando esto ocurre, la satisfacción del profesorado es casi tan grande como la del alumno que lo consiguió.

¿Cómo se presenta el panorama de oportunidades de desarrollo profesional para personas adultas que desean mejorar sus habilidades y conocimientos?

Cuando los alumnos terminan sus estudios, sobre todo los de Educación Secundaria, suelen tener más facilidades para obtener trabajo. Algunos de ellos continúan estudiando y hacen ciclos de grado medio o superior. Hemos tenido alumnado que ha cursado estudios universitarios después de haber pasado por el CEPA. Otros que ya están empleados han podido promocionar en sus puestos de trabajo e incluso consolidarlos.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación para adultos en la actualidad?

Lo primero que tenemos que lograr es darnos a conocer, porque somos los grandes desconocidos de la educación. Muchos no saben lo que se imparte en los CEPA o creen que son centros para personas mayores, centros de día o centros ocupacionales, pero somos como cualquier centro educativo dependiente de la Consejería de Educación, aunque para personas mayores de edad. El principal desafío es llegar a todos aquellos que nos necesiten; queremos que la educación de personas adultas sea visible y accesible.