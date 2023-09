Los cierres de empresas se disparan en Canarias a cifras récord tras tres años de crisis

Los tres años y medio de una crisis económica que todavía está en proceso han golpeado de lleno a los negocios del Archipiélago. El número de sociedades mercantiles disueltas se ha disparado a máximos históricos y la tendencia negativa no da síntomas de agotamiento. Más bien al contrario: los dos primeros meses del verano –junio y julio– se saldaron con la desaparición de otras 155 entidades, una cifra que por sí sola no dice gran cosa pero que es la más alta registrada hasta la fecha en ese bimestre. No obstante, no se trata de una cuestión puntual, ni mucho menos. Desde julio del año pasado se disolvieron más de un millar de sociedades, y con estas sus correspondientes empresas. También es el peor dato desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzara, allá por 2008 –hace ya 15 años–, a publicar la demografía empresarial en cada una de las Comunidades Autónomas.

En febrero de 2020, el último mes antes del comienzo de la doble crisis –primero por el estallido de la pandemia y después por el disparate de los precios–, el tejido productivo regional lo integraban 61.602 empresas. Empresas propiamente dichas, es decir, con asalariados y registradas en la Seguridad Social. Desde entonces han transcurrido 42 meses, y ni en uno solo se ha alcanzado el número de firmas que operaba en las Islas antes de que el coronavirus pusiera el mundo patas arriba. Sí se ha recuperado la cantidad de ocupados y empleados, pero no la de empresas. De hecho se está produciendo cierta paradoja: mientras que la ocupación y la afiliación a la Seguridad Social se mueven en cifras récord, la demografía empresarial está en negativo. El tejido productivo sigue 42 meses después sin alcanzar las 61.602 firmas de antes de la covid El pasado abril, el número de empresas isleñas inscrito en la Seguridad Social llegó a 61.066, pero desde entonces se acumulan cuatro meses consecutivos de caídas, hasta cerrar agosto con 60.328, la menor cantidad desde septiembre de 2022, la menor en casi un año. Un nuevo paso atrás, con lo habrá que seguir esperando hasta recuperar la cifra de firmas precrisis, las susodichas 61.602, y aún más para igualar o superar las 62.365 de 2018, el particular techo histórico en el Archipiélago. Con todo, lo peor no es tanto el número en sí mismo, cabe insistir, como la tendencia, una tendencia a la baja que corroboran los datos publicados este lunes por el INE sobre las sociedades mercantiles. Es verdad que sociedad mercantil no es un sinónimo totalmente exacto de empresa, ya que la primera es, por lo general, la unión de dos o más personas que aportan unos fondos para llevar a cabo una actividad con el objetivo de obtener beneficios. Mientras, la empresa es la organización del trabajo y del capital. Sin embargo, no es menos cierto que la gran mayoría de sociedades se articula en empresas para tratar de cumplir sus objetivos de negocio, así que una emana de la otra. Pues bien, resulta que entre julio de 2022 y julio de este año se disolvió en la Comunidad Autónoma un total de, exactamente, 1.080 sociedades mercantiles. ¿Mucho o poco? Muchísimo. Tan es así, que nunca se había contabilizado una cantidad tan alta de negocios disueltos en el período en cuestión. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse hasta 2013, una década atrás y aún en medio de la crisis financiera. En julio de aquel ejercicio también se cerraba un ciclo con más de un millar de disoluciones mercantiles desde el mismo mes del año anterior –en concreto 1.079, solo una menos que ahora–. En julio terminaron su actividad 81 sociedades en las Islas; nunca hubo tantos casos Y, de nuevo, la tendencia aparece como lo más preocupante en el corto plazo. En julio –la estadística de sociedades del INE se publica con un mes de retraso respecto de la de empresas inscritas en la Seguridad Social, de ahí que no haya datos de agosto–, se disolvieron 81 mercantiles. Para hacerse una idea de la magnitud de la cifra basta con apuntar que, una vez más, se trata de la mayor registrada en un séptimo mes de año. Y la perspectiva no mejora si se levanta algo la lupa, porque las 74 disoluciones de junio también fueron la mayor cantidad de clausuras contabilizada hasta la fecha en el sexto mes del año. Dos récords negativos seguidos. Así que en los dos primeros meses del verano, los peores de la historia para el tejido productivo del Archipiélago en términos de demografía empresarial, desaparecieron hasta 155 sociedades mercantiles. Si se tiene en cuenta que la estadística de negocios inscritos en la Seguridad Social muestra que en agosto continuaron los cierres de empresas, todo parece que las disoluciones mercantiles también habrán repuntado el pasado mes. Además, desde enero de 2022 han cerrado en las Islas 1.634 sociedades-empresas. Es otra vez la cifra más alta de siempre. En cuanto a las constituciones, en julio se crearon 284 mercantiles y en lo que va de año, 2.418, una cantidad que no es récord pero sí considerable, aunque se ve empañada por la oleada de disoluciones.