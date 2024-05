Hay cócteles muy clásicos que solo con nombrarlos se te vienen a la mente recuerdos vividos personalmente, en amistades o en el mundo cinematográfico. Uno de ellos es el Cosmopolitan. Esta bebida se ha vuelto a popularizar en los últimos años como un cóctel sofisticado.

Su origen siempre ha levantado suspicacias entre varias versiones. Están los que lo sitúan en torno a la década de los 30 en un libro llamado "Pioneers of Mixing at Elite Bars", donde aparecía una receta similar, aunque con ginebra en lugar de vodka. Otros colocan el actual Cosmopolitan entre los 70 y los 80, que lo ubican en un bartender de Miami, donde ya se usaba el vodka junto al triple sec, jugo de lima y un poco de cranberry. Como no podía ser de otra manera, la última versión popular nos lleva a la siempre despampanante Nueva York, concretamente en el histórico The Odeon, en el centro de Manhattan. En esta última le dan el privilegio de haber creado la receta clásica del Cosmopolitan.

Con todo esto, su popularización dentro de los años 90 gracias a la serie "Sexo en Nueva York" le hizo recorrer todo el mundo. Ahora, con un nuevo auge de su consumo, te dejamos la receta aprobada del Cosmopolitan y algunos trucos para que lo disfrutes de la mejor manera:

Receta de Cosmopolitan

Ingredientes:

45 ml de vodka (preferiblemente de buena calidad)

(preferiblemente de buena calidad) 15 ml de Cointreau (o Triple Sec )

(o ) 15 ml de jugo de lima fresca

30 ml de jugo de arándano

Hielo

Instrucciones:

Enfriar la copa. Muchos cocteleros la dejan enfriar mientras preparan el cóctel.

Muchos cocteleros la dejan enfriar mientras preparan el cóctel. Mezclar los ingredientes . En una coctelera, agrega el vodka, Cointreau, jugo de lima y jugo de arándano. Una vez dentro, llevar a cabo el primer paso que pedía James Bond cuando quería tomarse un Dry Martini: "mezclado, no agitado". Tras esto, añádele hielo.

. En una coctelera, agrega el vodka, Cointreau, jugo de lima y jugo de arándano. Una vez dentro, llevar a cabo el primer paso que pedía James Bond cuando quería tomarse un Dry Martini: "mezclado, no agitado". Tras esto, añádele hielo. Agitar . Llevándole la contraria a Bond, es el turno del agitado. Dale ritmo a la coctelera durante unos 15-20 segundos para que los ingredientes se mezclen y se enfríen adecuadamente.

. Llevándole la contraria a Bond, es el turno del agitado. Dale ritmo a la coctelera durante unos 15-20 segundos para que los ingredientes se mezclen y se enfríen adecuadamente. Servir. Es importante servirlo con detalle. Una vez quitemos el hielo y el agua de la copa de cóctel que previamente hemos dejado enfriando, debemos colar la mezcla usando un colador de cócteles. Y listo.

Trucos para servir un Cosmopolitan perfecto

Es importante tener en cuenta la calidad del vodka. Un buen vodka te puede añadir ese toque extra y diferencial. Otro de los debates que se abren es el uso del Cointreau frente al del Triple Sec. Los expertos valoran el uso del primero debido a su sabor más refinado.

El sabor de los jugos que utilices es primordial. Por eso es mejor buscar un zumo natural, tanto de lima como de arándanos. Con esto, se mantiene el equilibrio perfecto que se busca en un buen Cosmopolitan.