Baleares y Canarias liderarán el crecimiento en 2023, según el BBVA Research, que también prevé aceleraciones a partir del segundo semestre del próximo año en las comunidades autónomas productoras de bienes de inversión y de automóviles, y con exportaciones a Europa y capaces de aprovechar en más el impulso de los fondos europeos.

En este sentido, el Observatorio Regional del BBVA publicado este jueves subraya que las mayores revisiones al alza en 2023 serán en el País Vasco, Navarra y Galicia, mientras que el resto de comunidades del norte se acercarán al crecimiento medio de España el próximo año, para superarlo o igualarlo en 2024.

Según este análisis del BBVA Research, en 2022, Baleares y Canarias también mejoran su previsión gracias al avance del turismo, en particular en el primer semestre, que ya se sitúa por encima de los niveles de 2019.

Las exportaciones muestran mejores datos en el cuarto trimestre, al igual que el empleo, que, además, ayuda a la resistencia del gasto de los hogares, por lo que también se revisa al alza el crecimiento de Murcia y Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra.

Andalucía, la Comunidad Valenciana y Extremadura no muestran sorpresas en su evolución, en parte por que los fondos Next Generation todavía no se aceleran suficientemente.

La lentitud en la mejora de las exportaciones de bienes, afectadas por los cuellos de botella que limitan la actividad en el sector industrial impide mejorar las previsiones de Aragón, Cantabria y País Vasco para este año que ahora concluye.

La combinación de ambos factores lleva a reducir el crecimiento esperado para este año en Asturias y La Rioja.

Según este estudio del BBVA Research, "los riesgos siguen siendo numerosos", entre los que destaca "las posibles tensiones salariales y las limitaciones de disponibilidad de capital humano", especialmente en el norte de España, así como la competitividad del turismo en la zona del litoral Mediterráneo y las comunidades insulares, y los riesgos asociados a la carga financiera en las autonomías del sur.