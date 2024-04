El camino del B

El filial blanquiazul ya no hace cábalas ni se pone fecha para su ansiado alirón. Más que nada, porque no lo tiene garantizado. Ni cerca. El paisaje ha cambiado y se ha complicado mucho para el Tenerife B después del inesperado tropiezo en Semana Santa contra el Arucas (1-1, con gol de los locales en el 93’) y el posterior triunfo de Las Palmas Atlético frente al Santa Brígida (2-1). Tales resultados unidos a la victoria amarilla en el derbi, que arrima el average particular al lado grancanario, ubica a los de Mazinho en una posición absolutamente indeseada. Ya no dependen de sí mismos para sellar el campeonato, toda vez que el segundo equipo de la UD tiene pendiente un partido liguero (ante el Lanzarote, aplazado en su día por el mal tiempo) y cuenta con solo tres puntos de desventaja en una clasificación apretada como nunca; y que invita a pensar en un desenlace in extremis.

Ganarlo todo

Los blanquiazules buscan recuperar la solidez perdida y firmar un pleno en las siete jornadas que faltan. El calendario presenta complicaciones, pero en todo caso las opciones del B pasan por rescatar la solvencia de antaño y desterrar la irregularidad de las últimas semanas. La primera fecha que les aparece en el calendario es en casa, frente al Santa Úrsula (7 de abril) y a continuación le esperan otros dos rivales sin salir de la Isla (Marino y Buzanada).

El tramo final

Salir fuertes de este mes será crucial para intentar rematar la faena en las cuatro jornadas finales, ante Herbania, Tamaraceite, Yaiza y Teror. Su penúltimo partido será ante un rival directo y de momento también aspirante a la codiciada primera plaza; y el último, en casa y ante un contrincante ya desahuciado.

El calendario amarillo

El filial grancanario va lanzado con los goles de Pau Ferrer y el candado que parece haberle echado a su propio marco (solo 19 tantos encajados, los mismos que el Tenerife B). Amén de su compromiso pendiente contra el Lanzarote, también implicado en la pugna por el ascenso, los amarillos habrán de medirse a Unión Puerto, San Mateo, Arucas, Santa Úrsula, Marino, Buzanada y Herbania. Su calendario tiene una dificultad similar a la del Tenerife y un final muy parecido, pues librará la última jornada en su feudo y ante un contrincante que ya probablemente no se juegue nada.

Mejor que un año antes

Aunque nadie quiere ni imaginarse el desgarro emocional que supondría perder el liderato, la plaza en la que más ha repetido el Tenerife B durante este mismo curso, la comparativa respecto al año anterior refleja una mejoría más que ostensible. El equipo blanquiazul ni se clasificó para la promoción en el curso anterior. Aún así, el club renovó su confianza en Mazinho y fortificó su plantel. Ahora, la historia es otra.

