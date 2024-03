Garitano: «Igual la liga aún nos da una oportunidad»

«Igual la liga aún nos da alguna oportunidad». Con esta reflexión –que más parecía un deseo– finalizó la conferencia de prensa del entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, anoche más satisfecho «con el esfuerzo y el trabajo» que con el resultado final. «Queríamos más», apuntó el profesional vasco, consciente de que el exiguo botín cosechado en Cornellá-El Prat apenas les vale para sostenerse en la duodécima plaza de la clasificación a diez jornadas del final.

Echó de menos Asier que su equipo fuera más ofensivo en el tramo final de la primera mitad. Pero luego, dio por buena la reacción de los minutos decisivos, ahí donde el partido viajó del 1-0 al empate. «Tal y como estaba la cosa en el minuto 87 sumamos un punto y me voy satisfecho por el trabajo del equipo, por cómo han creído y por que no le perdimos la cara al partido», relató. Eso sí, apuntó que encajaron otra vez «a balón parado, como en Santander, y eso te hace daño».

En el plano positivo, adujo Garitano que el ímpetu del equipo y la búsqueda de la igualada demuestran «que este grupo cree y se esfuerza», aunque no le baste para codearse con los mejores. Anoche sí tuteó a un aspirante «en un escenario potente», espetó el entrenador. «Todo el trabajo y el esfuerzo está muy bien, pero nos hubiera gustado generar más situaciones; si no, aquí es difícil sacar los tres puntos y solo sacamos uno», reiteró. «A ver si la semana que viene lo hacemos mejor», sugirió, sin hablar ya de la promoción como un objetivo real y que esté al alcance del representativo.

En diversas fases de su conferencia de prensa, Garitano puso el acento en la extrema dificultad de competir contra uno de los grandes de la Hypermotion. «Enfrente teníamos un equipo muy potente, de nivel, que imprime mucho ritmo y velocidad. La mayoría de sus jugadores viene de jugar en Primera División y medirte con ellos en su casa no es nada sencillo. De hecho, aquí solo han perdido con el Leganés y llegaban después de ganar en Zaragoza. En cambio, nosotros veníamos de dos resultados que no queríamos», dijo en alusión a la derrota de Santander y el empate con el Huesca. Así, son ya tres las jornadas consecutivas sin sumar triunfos, lo cual aleja casi definitivamente cualquier posibilidad de soñar siquiera con la sexta plaza.

«Queríamos haber atacado más veces de lo que hemos hecho y por eso hemos optado por Luismi, Waldo, Ángel y Enric Gallego», apuntó en cuanto a la elección de los once titulares. En cuanto a los cambios, reseñó que dos de ellos fueron por cansancio. Se le preguntó también por una actuación notable, la de Soriano, y respondió sin individualizar. «Yo me voy satisfecho con todo el mundo: los delanteros, los interiores, los que han salido del banquillo... En este campo tienes que estar muy enchufado o te pasan por encima», resumió. «En cuanto a esfuerzo, no se puede pedir más», subrayó una vez más.

A renglón seguido, explicitó que algunas de las situaciones que se produjeron durante la contienda –por ejemplo, que el Espanyol sacase a Melamed– las habían trabajado durante la semana con una defensa «de cinco», como la que dispuso ayer en el marco de la segunda mitad; y recordó que el equipo arrastraba «fatiga y amarillas». De hecho, pasan a ser ocho los futbolistas apercibidos de suspensión. A la hora de hacer acopio de conclusiones, recordó Asier que han pasado «de un inicio muy bueno» a vivir muchas adversidades: «El equipo va a seguir insistiendo; igual nos llega la oportunidad, pero para eso hay que creer».