«La sensación es que pudimos haber ganado»

Asier Garitano, entrenador del CD Tenerife, se propone «seguir insistiendo y compitiendo» hasta el final, aunque ya las opciones de alcanzar la sexta plaza son exiguas. El técnico puso el acento en que la sensación fue «de haber podido ganar el partido» y significó que se había perdido «una buena oportunidad» para rebasar al Racing de Santander en la tabla clasificatoria. «Es un equipo que va a estar ahí», auguró el jefe del banquillo blanquiazul.

La clave para explicar el estropicio (del 1-2 al 4-2) fueron nueve minutos funestos en los que el representativo encajó tres dianas consecutivas, sin solución de continuidad. «El tercero es un gran gol, con oposición por nuestra parte, pero eran situaciones trabajadas en los entrenamientos. Luego ya nos ha costado mucho llevar el partido a donde queríamos. Sabíamos que era un equipo que hace bien las cosas y que es potente, pero podríamos haber hecho más en situaciones de juego controladas», insistió Asier.

Hasta entonces, había quedado muy conforme con la puesta en escena de los blanquiazules. «Habíamos estado bien, impidiendo mucho el juego combinativo del Racing. Hicimos dos goles fuera de casa, pero no ha sido suficiente», consignó. «Teníamos que haber sido más eficientes en determinadas jugadas, que además han estado trabajadas durante la semana. Son pequeños grandes detalles que hay que controlar y ser solventes para sacar los partidos adelante», replicó. Y puso como ejemplo la expulsión de Luismi Cruz, que se perderá también el compromiso de esta semana frente al Huesca. «Hemos competido bien hasta el minuto 80; luego, ya no», resumió el míster.

Para las jornadas que faltan, prometió que el grupo no bajará los brazos y seguirá compitiendo de la mejor manera, aún a sabiendas de que ya va a ser complicado alcanzar los puestos de privilegio. La intención era llegar con posibilidades reales a Semana Santa, pero las distancias son ya muy considerables. «Seguiremos intentando ser competitivos, pero está claro que acabamos de perder una buena oportunidad para igualar a un Racing. La sensación era que podíamos sacarlo adelante y ahora ya tendremos menos posibilidades», admitió.

Nombres propios

Se le preguntó también a Asier por algunas de sus decisiones en la composición de la alineación, tales como la titularidad de Fer Merano, que recayó de su lesión en el hombro y cedió su sitio a Nacho en el transcurso de la primera mitad. «Las sensaciones eran mejores que la primera vez que se le salió. Había entrenado bien con el grupo, también ayer [por el sábado] pero en otro agarrón se le ha salido el hombro. Hemos tenido que hacer el cambio, pero creíamos que podía aguantar perfectamente», apuntó el entrenador, que no se arrepintió de la determinación elegida. En cuanto a Enric Gallego, aseveró que acabó lastimado de una secuencia muy desafortunada.

«En el gol de ellos, en el tiro anterior dejan la plancha y se le queda marcado. Si han decidido no pitar nada pues habrá pensado que es poca cosa, pero la marca en Enric es grande», precisó el técnico, cuyo futuro no corre peligro. El club ha decidido mantenerle en el cargo –fue contra el Eldense cuando más llegó a estar en entredicho– y ahora el reto es que el grupo no baje los brazos en las jornadas que quedan para el final. Con apenas 36 puntos por disputarse, ya es una quimera pensar en la promoción. «Pero intentaremos ser competitivos», dice Asier.