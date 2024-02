Ser reconocibles y competir. Son los dos propósitos que fijó ayer Asier Garitano en la víspera del Tenerife-Andorra (Heliodoro Rodríguez, 20:00 horas), partido que espera convertir en un punto de inflexión en la trayectoria del representativo, romo y nulo en casa en sus dos comparecencias ligueras después del parón.

«La línea adonde queremos llevar los partidos está clara», apunta el jefe del banquillo, quien pone como espejo donde mirarse el último encuentro a domicilio en el Ciutat de Valencia. «El partido del Levante es un ejemplo, pero allí también cometemos errores que no debemos repetir. Hay que mejorar esa versión, pero en todo caso la idea es ser un equipo competitivo y allí lo fuimos», remarcó.

«Ahora a ver si le damos continuidad a todo eso durante la segunda vuelta, empezando por mañana [por hoy]. Venimos de dos partidos no excesivamente buenos en casa y queremos mejorarlos», adujo el profesional vasco, que no podrá contar hoy con José León en el eje de la retaguardia. Es una circunstancia que ya había previsto, pues no contaba con que Competición y Apelación le quitasen la amarilla que significó su expulsión.

«Ya me pareció excesivo el castigo en el campo, con una segunda tarjeta que no me lo parecía. Si ya lo vi injusto, intuía que una vez expulsado, es muy difícil que le den la vuelta a eso», indicó. «De hecho, hemos preparado la semana y el partido pensando que no íbamos a poder contar con León», agregó.

Buena parte de su alocución pivotó sobre las peculiaridades del Andorra, adversario que intenta acaparar para sí toda la posesión del esférico, con un porcentaje que supera el 60% en partidos pretéritos de esta misma temporada. «Veo a un rival que por la idea, la forma y el estilo que han elegido no lo van a cambiar. Han ido variando hasta el dibujo y algunos perfiles en los últimos partidos. En Zaragoza utilizaron dos centrales y dos laterales altos, pero la idea esencial no creo que cambie. Es un equipo ya hecho, y además por el entrenador que tienen, que apuestan siempre por el fútbol asociativo. Juntan bien a los jugadores, te exigen mucho en el robo y tienen velocidad en banda. Los resultados no les están acompañando y eso les puede generar alguna duda. Pero lo importante es centrarnos en nosotros mismos e intentar contrarrestar todo eso», apostilló.

«Es un partido fundamental para nosotros y necesitamos una mejor versión en casa. Espero que seamos más reconocibles y competitivos», resumió. «Los resultados son los que son, no los vamos a cambiar. Me fijo más en el juego y en las cosas que podemos mejorar. Tenemos claro hacia dónde queremos llevar los partidos y dónde somos fiables. Lo vimos en el partido contra el Levante, después de tres o cuatro semanas sin muchas posibilidades de preparar nada porque teníamos también la Copa. Ahora ya más centrados y con más tiempo para preparar las cosas, creo que el equipo puede hacer una gran segunda vuelta», considera el míster.

También fue ayer el momento idóneo para pedirle un balance de la remodelación invernal, ya con el mercado cerrado: «Ya comenté que ya hicimos las situaciones que queríamos. Cambiamos las dos bandas e intuía que nos quedaríamos con el equipo que teníamos, como así ha sido. Ahora toca sacar la mejor versión del grupo, sabiendo cómo son cada uno de nuestros futbolistas y qué pueden ofrecernos», explicitó. También se le preguntó por la inscripción de Javi Alonso, al que no espera a corto plazo. «Viene de un cruzado roto en el partido de pretemporada aquel en La Nucía. Está fuera de grupo y todavía le falta. No está cerca de entrar, pero hay que darle tranquilidad y paciencia. Esas lesiones son muy largas. No cuento para ahora con él», completó.

Enric: «No nos ponen juntos»

Asier Garitano dejó ayer en el aire la opción de que juegue Enric Gallego, titular en Valencia; o lo haga Ángel Rodríguez, que quizá podría adaptarse mejor por las condiciones del partido y el rival. «Lo veréis el mismo día del partido», apuntó el vasco, sin querer dar indicios sobre su decisión final. Sí dejó entrever que no jugarán los dos arietes juntos.Entretanto, Enric se refirió al asunto en cuestión. «Es un tema que está ahí, en los debates y en la calle. Tú ya sabes que Ángel y yo tenemos una relación muy buena desde que nos conocimos en Getafe, dentro y fuera del campo. No es solo una amistad nuestra, también de las familias. Es verdad que no nos ponen juntos, pero somos profesionales y cuando nos toque, intentaremos hacerlo de la mejor manera», dijo.