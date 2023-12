Cuando se celebra el Día de los Inocentes ya se sabe que hay que poner en cuarentena casi cualquier cosa que se oiga o lea. Aunque hay muchos ingenuos que caen con todo el equipo, otros tanto son los suficientemente avispados como para dudar de todo lo que ocurre alrededor hasta no estar cien por cien seguros de que es real.

Claro, que también depende del nivel de credibilidad de la broma que se idee y, sobre todo, de quien provenga. Cuando el autor de la inocentada es alguien con suficiente credibilidad, la probabilidad de éxito es mayor.

Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir cuándo un jugador de fútbol es la víctima y su propio Club el gancho? Lo cierto es que en el CD Tenerife ha salido bastante bien y la broma, a José Amo, ya alcanza casi niveles de viralidad en las redes sociales. Y de carcajadas aseguradas.

En esta ocasión, el central sevillano fue citado para formar parte de una promoción con un patrocinador, una acción habitual en los clubes deportivos, por lo que nada hizo sospechar al futbolista hasta que las preguntas empezaron a ser cada vez más surrealistas.

😂 Pusimos a prueba la paciencia de José Amo con esta inocentada.



Entrevista patrocinada por el Ayuntamiento de Chuchipanga 😜.



💙 Feliz Día de Los Santos Inocentes 💙. pic.twitter.com/3wZxuv5vBR — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 28 de diciembre de 2023

La trama

El Ayuntamiento de Chuchipanga y la celebración de una popular feria son la base de esta inocentada. No, no es una localidad canaria, pero José Amo no lo sabía, así que se entregó a la causa.

De hecho, incluso a pesar de que el supuesto entrevistador le formuló una pregunta sobre David Silva dirigida en realidad a Roberto López, el sevillano mantuvo el rictus serio hasta que corrigió al entrevistador. "¿No ganaste el torneo de juvenil de fútbol 7 en Chuchipanga?", le insiste el reportero mientras Amo sigue en un papel serio.

"¿Sabes que el torneo se hace con una feria importante, podrías decir que tanto como la de Sevilla?", es una de las propuestas del entrevistador que empiezan a sacar las primeras sonrisas del central.

Eso sí, fue la mención al supuesto alcalde de Chuchipanga, Pepe Benavente, lo que terminó por convertir la entrevista en un cachondeo: "¿Cuál es tu canción favorita del alcalde?", le espetan mientras el futbolista pone cara de póker.

Ante el audio de El Polvorete ya empiezan las dudas y el futbolista interpela entre carcajadas: "¿Te estás quedando conmigo, no?". Y añade "El polvorete es un temazo" sin poder aguantar la risa.

Al final, al descubrirse el pastel de la inocentada, a Amo casi le saltan las lágrimas de la risa y confiesa que estaba ya oliéndose que aquello no era serio... Al menos ya conoce a Pepe Benavente aunque no sea alcalde. Y su 'Polvorete', claro.