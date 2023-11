¿Cómo surge Pequeños Accionistas?

En un momento de hartazgo y desilusión durante la presidencia de Miguel Concepción. Fue una etapa que tuvo algunos momentos buenos, muy pocos, pero la parte final de su gestión estuvo llena de situaciones contradictorias, malas prácticas, decisiones erróneas. Yno hablo solo de la parte deportiva. Un grupo de accionistas pensamos en alzar la voz. No sé si serviría de algo, pero al menos que nos escucharan.

¿Y ha valido la pena?

La primera vez que acudimos a una junta general tuvimos que aguantar algunas críticas inaceptables, incluso algún insulto desde cierto sector de los medios de comunicación que estaban más próximos a Concepción y al gerente de entonces, Juan Amador. Pero claro que ha valido la pena. La plataforma se ha consolidado, ahora mismo es conocida por buena parte del tinerfeñismo y quien quiera delegar sus acciones, sabe que aquí tiene una vía para lograrlo. Y para hacerse oír.

¿Cómo es su relación con los actuales dirigentes?

Muy buena. Hemos pasado de la nada al todo. Prácticamente todo lo que pedíamos se ha hecho realidad. Pero no solo nosotros, sino creo que todo aficionado del Tenerife está ahora más orgulloso y feliz que antes. Ya no son solo los resultados deportivos. Es la filosofía de no malvender activos, proteger la cantera, armar un proyecto bonito para los filiales, hacernos sentir que el club es de todos.

¿Esto no ocurría antes?

Hablo ahora en primera persona. A nosotros nos hacían sentir como que sobrábamos. La sensación era que el club era de ellos, de los que gobernaban y estaban dentro. Hubo situaciones muy tensas en asambleas anteriores. Concepción hasta me acusó de querer montarme una novela, y fueron palabras textuales, cuando en realidad lo que estábamos haciendo sentir eran las reivindicaciones de los accionistas que nos prestaron su apoyo.

¿Cuántos eran?

En total llevamos más de 200 acciones y pudieron ser muchas más. Ahora en diciembre confiamos en superar con creces esa cifra y representar cada vez más a un mayor número de aficionados y simpatizantes del Tenerife.

Habrá quien piense que no vale de nada.

Puedo decirle que algunas de nuestras propuestas han sido muy tomadas en cuenta, sin entrar en detalles. Hemos expuesto algunas consideraciones al consejo actual y luego hemos visto que se hacían realidad. Y hay un ejemplo muy reciente.

¿A qué se refiere?

A que lanzamos un comunicado en las horas previas a la última reunión del consejo de administración y nos pusimos en contacto con el presidente y con la figura del Defensor del Accionista(Manolo Peña). Les pedimos que no se olvidasen de cumplir una promesa, la de rebajar el número de acciones necesarias para tener voz y voto en la asamblea. Pues bien, obtuvimos respuesta inmediata, nos tuvieron en cuenta y justamente la propuesta se debatió en el consejo y ahora se va a debatir en la junta.

¿Por qué pediría a los aficionados con una, dos o cinco acciones que confíen en ustedes?

Porque es necesario que los accionistas pequeños tengamos voz en las juntas, que nos hagamos oír, que se demuestre en la asamblea que el Tenerife no es de cuatro, que somos muchos más. También porque canalizamos las propuestas de cualquier aficionado. Si nos piden que se proponga una grada de animación o una rebaja de precios, como planteamos al consejo el verano pasado, nosotros lo hacemos en su nombre. De alguna forma esta plataforma #CDTPeq consigue que se hable en la asamblea de los temas que quieran aquellos que nos presten sus acciones. Esa es nuestra utilidad.

¿Qué opina de la ampliación de capital?

Que muchos aficionados llevan quejándose años y años en las redes de que los dirigentes y los accionistas grandes no invertían en el club. Ahora van a hacerlo y eso va a servir para tener un proyecto mejor, más fuerte y más competitivo. Es contradictorio quejarse. Antes las operaciones de venta de acciones las hacían entre ellos y no entraba un euro en las arcas el club. Ahora será diferente. De todos modos estaremos muy expectantes, pediremos explicaciones, buscaremos que se respete al pequeño accionista y por supuesto animamos a todos a participar.

¿Qué le sugiere la presidencia de Paulino Rivero?

Lo está haciendo bien. Tenemos un portavoz perfecto para el club, un defensor de los intereses de todo el tinerfeñismo, a un gran birria que quiere lo que todos:el ascenso a Primera. Pero si en un momento dado hay que criticar alguna decisión incorrecta o que consideremos equivocada, lo haremos sin dudar.

¿Estaba oxidado el Tenerife?

Y secuestrado también. Se creían que era un club de unos pocos. Ahora como empresa sigue siendo una SAD controlada por una propiedad, pero la gestión demuestra un esfuerzo por hacer sentir un Tenerife de todos.

¿Tienen contacto directo con el club?

La última vez fue con Paulino Rivero, que nos confirmó que nuestra reivindicación sobre el número de acciones había valido para algo. Cuando les necesitamos, ahí están. Se ha roto una barrera entre el pequeño accionista y los gobernantes del club.

¿Se siente partícipe su colectivo de este momento de cambio?

Para mí, que soy fijo en el Heliodoro desde la temporada 91/92, cuando mi padre me sacó el abono, es un orgullo que la gente se sienta representada y feliz por que les demos voz. Creo que hemos recuperado la ilusión por un Tenerife mejor, más ambicioso y con ganas de hacer las cosas bien. Aportamos lo que podemos. Nuestro granito de arena.