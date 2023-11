El máximo accionista del CD Tenerife, José Miguel Garrido, defendió ayer las ventajas del proceso de ampliación de capital –por valor de más de tres millones de euros– que ya ha aprobado el consejo de administración blanquiazul y subrayó que inyectar dinero en las arcas de la institución «es necesario para competir con grandes potencias de la categoría como los recién descendidos de Primera». También arguyó que siempre será más potable ir a una ampliación que desprenderse de activos. «Vender a nuestros futbolistas va en una dirección antagónica a nuestra política de fortalecimiento del primer equipo», aseguró. En este sentido, dio por hecho que no habrá «salidas indeseadas»en la próxima ventana de invierno, salvo que haya algún club que pague la cláusula de rescisión de algún jugador del Tenerife.

Garrido anticipó que las acciones del club «van a revalorizarse en caso de ascenso» y animó a los simpatizantes blanquiazules a participar del proceso. No en vano, explicitó que la decisión de fijar en diez euros la tarifa para las nuevas acciones que se pondrán en circulación –tal y como avanzó EL DÍA– tiene por propósito «que los minoritarios también compren». «La intención del consejo de administración es que todos lo hagan y así el mapa accionarial del Tenerife siga como está», adujo. En varias oportunidades, Garrido negó tajantemente que su plan pase por «ascender a Primera, vender y salir corriendo». Sus intenciones son estabilizar al club en la máxima categoría una vez se consiga el anhelado salto a la división de oro. Según dijo, «el compromiso para lograrlo en el plazo de cuatro años es muy fuerte y se van a poner todos los recursos que estén a disposición» de la directiva.

En su primera aparición tras aprobarse la ampliación de capital, fue muy explícito y dijo que «siempre surgen comentarios que alientan el miedo, pero los hechos demuestran cuál es la intención verdadera» de la nueva propiedad. También enfatizó que forma parte de un grupo de accionistas donde hay figuras muy relevantes de la sociedad tinerfeña y que no van a dejar que el club cambie de manos de forma irresponsable. Igualmente, elogió el trabajo realizado por Paulino Rivero como presidente. «Por eso lo elegimos y dimos nuestros votos a favor de su nombramiento», dijo.

Méritos del consejo

En cuanto a los principales logros del tramo inicial de su mandato enumeró «el fortalecimiento de la cantera, unos resultados del primer equipo que están por encima de lo esperado, las renovaciones de futbolistas importantes o las acciones llevadas a cabo para llenar el Heliodoro Rodríguez López, o para superar las cifras de abonados de años anteriores». Garrido comentó que estos hechos avalan su compromiso con el Tenerife y desmienten que estén pensando en ningún otro fin que no sea «el ascenso».

«La ampliación no está pensada solo a corto plazo, sino para dotar de músculo financiero al Tenerife», valoró el inversor madrileño, quien cuantificó «en más de un 50%» la parte del dinero inyectado en el club que irá para incrementar el tope salarial blanquiazul en los próximos mercados. «Esto ocurrirá a lo largo de los dos años siguientes», remarcó. «Si quieres luchar con los mejores y con potencias como Espanyol, Éibar o Valladolid tienes que estar preparado para hacerlo en igualdad de condiciones, o en los mejores parámetros que sea posible», añadió.

Por último, no descartó que en el futuro haya más procedimientos de ampliación de capital en los que puedan participar pequeños y grandes accionistas. «Eso está fijado», dejó entrever. «Yo si tuviera una, dos o cinco acciones, iría a comprar más; no vendería las que tengo», adujo, pues cree que están en un momento donde el club está creciendo y revalorizándose. «Había quien se quejaba de que los dirigentes del Tenerife no invertían en el club a lo largo de los últimos 17 años; y ahora que queremos hacerlo, habrá también quien se queje», ironizó.