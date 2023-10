Loïc agradece la confianza del club y quiere quedarse

Madurez, templanza, ambición y las ideas claras. Desde estos parámetros se expresa Loïc Williams, la gran sensación de la temporada blanquiazul y valor que cotiza al alza en los esquemas de Garitano. «Estoy muy contento aquí, muy feliz, y doy gracias a toda la directiva, a los entrenadores, a los compañeros y al club por la confianza que me han demostrado», aseguró ayer el joven jugador del Tenerife, que firmó con ficha del filial y ya es un fijo en las alineaciones del primer equipo.

Por vez primera, Williams relató cómo se forjó su contratación, proveniente del Atlético Paso (de Segunda RFEF). «Llamaron a mi agente y también a mí personalmente. Lo hizo Mazinho y lo mismo Jony Vega para que viniera a la Isla. Creo que tomé una buena decisión; tuve la corazonada de que el Tenerife sería la opción correcta. Pensé que aquí podría ser feliz y, tras hablar con mis representantes y mi familia, dije que sí», comentó.

El central admitió que «tenía otras opciones pero sentía que todo iba a ir bien en Tenerife». Antes, pidió referencias de peso: «Hablé con Ayoze Placeres, Guti, Bolaños... y me dijeron que era el mejor sitio posible». A partir de ahí, todo fueron buenas sensaciones, también en la primera de sus entrevistas con Garitano, uno de sus grandes valedores en el representativo.

«Cuando llegué a Tenerife hablé la primera o segunda tarde con Asier. Fue una charla muy agradable en el Heliodoro y resultó ser una buena toma de contacto. Intenté ganarme su confianza con trabajo y a partir de ahí todo fue bien. Me puse manos a la obra solo pensando en el objetivo: entrenamientos, constancia... Mi intención era hacer todo lo que estuviese de mi mano para conseguirlo», apuntó desde una mezcla de humildad y ambición.

Sincero y retrospectivo en su análisis, cree haber aprendido de las situaciones más complicadas de su carrera deportiva. «Hubo momentos en los que no se me dio confianza. Pero aquí se trata de dar la tala en el momento justo en el sitio oportuno. Ya el año pasado empecé a encontrarme bien, di un paso al frente, y esta temporada le he dado continuidad a las buenas sensaciones», adujo respecto a esta etapa crucial en su crecimiento y formación. Presente en la última prelista de la Sub 21, cree que debe mucho al Atlético Paso. «Mi mentalidad cambia antes, en el Girona, donde no hice una buena temporada, no jugué mucho y me propuse cambiar algunas cosas. Siempre me gusta hacer más que los demás. Eso es lo que un poco me lleva a estar donde estoy», apuntó.

En cuanto al momento actual, dice estar «muy arropado» por compañeros, dirigentes y afición. «Me siento muy bien acogido y muy feliz en el Tenerife. Noto que la gente me aprecia con sus mensajes positivos y su apoyo en cada partido. Y y o intento asumir la situación con máxima humildad porque son los valores que me ha inculcado la familia; al final, mi intención es seguir mi camino con personalidad y ambición», dijo también.

Williams aseveró que quiere quedarse por la confianza que le ha demostrado el Tenerife. No en vano, su contrato está blindado (ocho millones de euros de cláusula de rescisión) y es probable que se produzca una mejora sustancial en sus emolumentos a corto plazo, como así han dejado entrever José Miguel Garrido y Mauro Pérez en sus recientes comparecencias en público. Entretanto, Loïc –su nombre es francés– trata de aprender al lado de los mejores. «Tengo muy buenos centrales alrededor», enunció antes de mencionar a Amo, Nikola Sipcic o José León como algunos de sus referentes en el representativo.

Dice el ex del Paso que «por supuesto» sueña con el ascenso y con jugar en Primera, pero aboga por ir paso a paso, sin fijarse metas a corto plazo. «Ahora mismo solo tenemos la mente en el Elche, y luego en la Copa. Hemos hablado en el vestuario de la importancia de la concentración de diez días que vamos a tener fuera de casa. Estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que hacerlas aún mejor, sobre todo fuera del Heliodoro», completó. Su serenidad rezuma buenas sensaciones.