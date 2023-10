Pioneros desde 2012. Cuando aún nadie lo había imaginado siquiera, el CD Tenerife sorprendió al fútbol español con una apuesta vanguardista: todo al rosa. Su elección para las equipaciones de aquella temporada tenía un color especial. No por su tonalidad, sí por su significado. El representativo adhería entonces a su indumentaria una identidad alusiva a la lucha contra el cáncer, una causa noble que la institución hizo suya y aún abandera con orgullo y como emblema. Mientras tanto, el rosa se multiplica y cada vez resulta una elección más común en los clubes de toda España y también en el extranjero.

Tras quedarse sin poder utilizar su camiseta rosada el fin de semana pasado, coincidente con la fecha y el mes que recuerda la lucha y prevención contra la enfermedad, en el Tenerife el sábado fueron los aficionados y no los futbolistas quienes lucieron aquel color. Así, las imágenes de seguidores locales posando con orgullo con esta elástica se propagaron a través de las redes e incluso hubo alguna peña que organizó una concentración para mostrarse «todos de rosa».

Sin margen para hacerlo en ninguna de las 12 jornadas iniciales, el estreno oficial de la indumentaria solidaria será el sábado en el Martínez Valero contra el Elche (20:00 horas). Luego, la intención de la entidad es repetir en el debut copero en San Lázaro (contra el Compostela el 1 de noviembre, al mediodía) y está por ver si también en Zorrilla frente al Valladolid (sábado de la semana siguiente, 17:30).

Puntos de vista

Uno de los diseñadores de equipaciones del Tenerife –este año no se ocupó del boceto de la rosada– subraya que la vez que le tocó dibujar la llamada camiseta solidaria lo hizo «con todas las ganas y mucha ilusión» por la alta responsabilidad que aquello suponía. Quien responde es Tato Ruiz, que se ha hecho un hueco entre los especialistas más prestigiosos en la materia y ya trabaja para otros clubes y futbolistas. «La primera vez rompió un poco los esquemas y quebró la línea a la que estábamos acostumbrados», afirma el profesional isleño.

En su caso, optó por «franjas rosas y negras» en una combinación que caló mucho entre los aficionados blanquiazules y agotó todo el stock disponible, como también logró Tato años más tarde con otra camiseta muy señalada como la del Centenario; o la negra y dorada del curso anterior.

Desde aquella creación rosa y negra de Ruiz, el club ha dejado el diseño de sus equipaciones solidarias a los responsables de la marca danesa. No en vano, la de este año es de catálogo, análoga a una que luce el Betis como equipación reserva, solo que en el caso de los sevillanos en color verde. «Desconozco si mantendrán esta apuesta para siempre o no; no es una duda que yo pueda resolver, aunque en conversaciones con David de Diego [director de márketing del club] siempre me dejó claro, que mientras él estuviera en el Tenerife y pudiera, se decantaría siempre una tercera en rosa». Al fin y al cabo, es una cuestión de reforzar una apuesta ganadora y representativa.

Identidad

Este color, que ha sido combinado en años pretéritos con otros identificativos en el club como el azul y el blanco, ya forma parte del ADN del representativo. Un porcentaje de la venta de sus camisetas contra el cáncer ha sido anualmente a las arcas de la Asociación Española contra esta enfermedad (AECC) y las ventas de esta indumentaria han sido siempre sobresalientes.

En el contexto cada vez más competitivo de la venta de camisetas y merchandising, el Tenerife ha tratado de alejarse de los convencionalismos. No solo en aquella elección que pudo parecer extraña en 2012, sino también por la incorporación de elementos tan identificativos como el aspa. Otra apuesta ganadora.

A falta de rosa en el césped porque el Tenerife jugaba como local y no era viable que luciera su solidaria indumentaria, fueron varios peñistas los que quisieron mostrarla con orgullo. Fue el caso de los componentes del grupo Tajinastes del Tete, que quedaron en la previa para tomarse esta imagen.