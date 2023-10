Una de las caras nuevas en el once inicial de Garitano, el lateral Aitor Buñuel, compareció cariacontecido en la zona mixta de Ipurua, donde manifestó que el rival fue mejor que el Tenerife y apostó por levantar el ánimo «lo antes posible», preferentemente en el duelo del martes contra el Real Racing, su exequipo, rival que además le trae buenos recuerdos.

«La sensación es la de haber desaprovechado una gran oportunidad de puntuar en un campo difícil ante un buen rival. Era la ocasión para un golpe sobre la mesa y dar un paso adelante», señaló.

Repleto de autocrítica, el discurso del defensor navarro considera imprescindible la mejoría en los partidos venideros. «Ellos han sido mejores y han controlado todas las facetas del juego. No hay tiempo para lamentarse, al igual que cuando ganamos tampoco hay que regodearse. Debemos recuperarnos porque el martes hay un partido contra el Racing. Estoy seguro de que lo daremos todo ante nuestra gente y que nos ayudarán a vencer», apostilló.

En su particular análisis de lo acontecido, vio dos equipos separados por una gran distancia, pero no achacó el mal día del representativo a la actitud. «Ellos han tenido más dominio de balón, llegando con control a zona de tres tercios. Nos ha faltado pausa cuando recuperábamos para llegar hasta campo contrario y aproximarnos con más frecuencia a la portería rival. Nos fueron metiendo en nuestra zona y luego con los goles pues intentamos empujar para empatarlo, pero no pudo ser», aseveró.

«Nuestro equipo siempre tiene actitud, con más o menos acierto. Pero hoy [por ayer] no ha sido un día acertado. Es una temporada larga, donde habrá buenos y malos partidos. Cuando llegan los malos, toca unirse todos juntos para sacarlo adelante», dijo también. Para acabar, fijó como reto hacer pleno de puntos en las citas venideras contra Racing de Santander y Burgos.

«Los rivales te estudian para neutralizar tus armas, al igual que hacemos nosotros. No hemos podido hacerles daño. Tenemos mucha ilusión y ganas en estos dos partidos que vienen en casa para colocarnos más arriba», indicó Buñuel, uno de los muchos cambios en la formación titular que eligió para ayer Asier Garitano. En la defensa hubo tres y solo repitió en el once José Amo.