Dos fichajes y ninguna baja. En resumen, es lo que Asier Garitano supone que va a pasar en la recta final del mercado de fichajes de verano. El técnico del Tenerife confía en que, al menos, se incorpore un mediocentro que compense las ausencias de Aitor y Javi Alonso por lesión. En cuanto a las salidas, no prevé sorpresas con alguna desvinculación no deseada.

«Falta solo una semana y la idea es esa, la de incorporar, por lo menos, un centrocampista, pero el mercado está como está y no es sencillo», advirtió Garitano, que no contempla «ninguna sorpresa» con blanquiazules que puedan recibir ofertas de otros equipos.

En esta línea, aclaró que la falta de minutos de Mo Dauda no tiene nada que ver con la intención del futbolista o del club de que cambie de equipo. «Está esperando a ver cuándo le damos la oportunidad de jugar, porque ya ha dado todos los pasos adelante», destacó sobre un futbolista que «hizo una muy buena pretemporada y tiene un día a día fantástico». Con todo esto, Garitano explicó que las decisiones técnicas han impedido que Dauda haya debutado en la presente temporada. «Elady y Teto tampoco han tenido los minutos que merecen», recordó Asier, «Cuando no juegan, me fastidia porque están haciendo las cosas muy bien», admitió el entrenador.

Por otra parte, detalló cuáles son sus preferencias a la hora de buscar alternativas para ocupar el puesto de centrocampista con jugadores que no son verdaderos especialistas. En principio, los candidatos serían José Amo, adelantando su posición, y los mediapuntas Teto y Roberto. Pero incluyó una opción más procedente de la cantera. «También tenemos a Jesús. Como entiende tan bien el fútbol en todas las posiciones, nos está ayudando con mucha calidad de entrenamientos», destacó.

En el plano colectivo, comentó que el estado de ánimo del Tenerife «es muy bueno» tras haber logrado dos triunfos en las dos primeras jornadas. «Llegaremos en muy buenas condiciones para poder competir», continuó refiriéndose al partido contra el Real Zaragoza. «Será un encuentro bonito ante un gran rival, un muy buen equipo», concluyó Garitano.