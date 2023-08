Garitano: «Hay que disfrutar de las victorias»

Satisfacción plena. El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, se mostraba anoche muy feliz por el resultado obtenido en El Alcoraz, campo tradicionalmente difícil para los visitantes; y también por haber abrochado un pleno de puntos en las dos jornadas inaugurales. Sin llamar a la euforia, sí se propuso «disfrutar de las victorias, sobre todo para quienes están acostumbrados más a perder que a ganar». En este sentido, subrayó que el 0-2 fue absolutamente justo y que el segundo tanto del representativo incluso pudo llegar antes.

«Hemos tenido un inicio de partido muy bueno y nos hemos puesto por delante. La primera media hora ha ido como queríamos, contrarrestando el juego del Huesca. Después de hacer el primero seguimos atacando, con ocasiones para el segundo gol, aunque al final sufrimos antes del descanso», relató. «En la segunda parte, empezamos bien también y logramos el 0-2. Con los cambios queríamos evitar alguna expulsión y reducir la fatiga por el calor, así como el cansancio por la intensidad que ha tenido el partido», fue otro de sus mensajes.

«Hemos competido bien, estamos contentos», resumió el profesional vasco, quien agradeció que los suyos se vaciaran para minimizar las virtudes de los azulgrana. «Suele ocurrir cuando te pones 0-1, que tiene ocasiones y no te entran», dijo respecto a oportunidades tan flagrantes para el gol como la desperdiciada por Luismi Cruz. «La idea era que no se giraran con el balón, robar y atacar con gente. Lo hemos conseguido, pero no metimos el segundo y ellos son un equipo con poder. En el descanso, hemos reseteado, pensando en un nuevo partido de 45 minutos. Luego había que jugar con los cambios, los esfuerzos y tarjetas», agregó. «Ahora, hay que felicitar a los jugadores y disfrutar de este momento», sentenció, aún sin la mirada puesta en el siguiente compromiso contra el Real Zaragoza, que también se presentará con dos triunfos en sus alforjas.

Para no sufrir fue providencial el tanto de Waldo Rubio, de los mejores en el Tenerife. Y sugirió Asier «seguro que ha sido clave, pero pudo llegar antes». También quiso hacer hincapié en el escaso peligro que dejaron generar a un Huesca «que en cualquier situación de estrategia tiene poderío y han tenido alguna opción, pero se asume que esto fuera de casa puede pasar». A su juicio, el Tenerife hizo un caudal ofensivo muy potente: «Hemos generado mucho para haber jugado fuera y en un campo siempre difícil como es El Alcoraz», adujo.

Antes de finalizar, quiso testimoniar su solidaridad con los afectados por el incendio de Tenerife. «Ellos son lo más importante», reseñó al referirse a las personas evacuadas o afectadas por el fuego que azota a varios municipios de la Isla. Y en el momento de los nombres propios, quiso remarcar que Ángel merecía minutos, de ahí que se los diera; también para dar descanso a Enric Gallego «en una semana feliz por su paternidad»; e indicó que muchos jugadores acabaron con molestias y calambres, de ahí que fuera necesario darles oxígeno.

Para la posteridad quedará este partido enmarcado en el currículum personal de Loïc Williams, que entró en los compases finales y disputó con solvencia los nueve minutos de añadido. Así, tuvo un premio que venía buscando durante una muy buena pretemporada. Quiso destacar el entrenador que «no solo él está trabajando y haciendo las cosas bien, sino Pablo Hernández o Alassan, que se ha quedado en casa». La felicidad, pues, era plena anoche.