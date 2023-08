«Pronto me di cuenta de que lo mejor sería salir»

¿Cómo están siendo sus primeras horas en el Mérida? ¿Qué tal su primer amistoso de pretemporada?

Muy bien, con un poco de calor como es normal por estas fechas, pero con muy buenas sensaciones y muchas ganas de hacer las cosas bien. Me han demostrado mucha confianza y tengo mucha fe en cuajar un buen año.

Hace ya muchas semanas que se sabía que el desenlace a su situación sería otra salida a préstamo. ¿Por qué se ha prolongado tanto la negociación con el Mérida?

Ha sido un verano largo, pero también me ha reconfortado saber que interesaba a varios equipos de la categoría. Esta pretemporada he tenido bastantes llamadas. Se hizo lo del Mérida lo antes que se pudo y estoy muy contento de que así fuera. Al final, las buenas sensaciones con las que acabé en el Ferrol influyeron para que tuviese más opciones.

¿Y por qué Mérida? ¿Cómo le convencieron?

Este verano he tenido bastantes opciones pero me he decantado por Mérida por el gran proyecto que hay y por las ganas que han mostrado en mí. Sé que es un club histórico, que va a pelear por cosas grandes; ver el interés que tenían en mí fue lo que me hizo decidirme.

Supongo que aterriza con el objetivo de ser importante y de lograr un gran objetivo grupal como lo fue el ascenso con el Racing.

Por supuesto. Para mí sería un sueño repetir lo del año pasado, pero vamos partido a partido. Lo primero es empezar bien, con victoria en la primera jornada; me gustaría hacer un buen papel y ayudar al máximo.

¿Y se fija algún propósito a nivel individual?

Dar un paso adelante y tener una mayor cuota de protagonismo de la que tuve el año pasado sería una buena noticia, pero como te digo, vamos semana a semana, poco a poco, a ver cómo se va desarrollando la temporada. Las sensaciones de momento son muy buenas.

¿Llegó a tener alguna esperanza de quedarse en el primer equipo del Tenerife? ¿O se dio cuenta pronto de que no contarían con usted?

La verdad es que yo quería quedarme, me encontraba muy bien físicamente y las sensaciones en los primeros entrenamientos eran francamente buenas. Me fui un poco desilusionado porque el Tenerife es el equipo donde siempre he querido jugar. Pero ahora voy a centrarme en el Mérida, hacer un buen año y volver con más fuerzas que nunca.

De momento han comenzado con triunfo en casa y ante un Heliodoro casi lleno (16.000 espectadores). ¿Puede ser el año del ascenso a Primera?

Tienen muy buen proyecto, vienen de varias temporadas consecutivas con la misma base, con futbolistas muy importantes. Y creo que se están haciendo las cosas bien.

Y en el poco tiempo que ha permanecido en la Isla, ¿le ha dado margen para percibir el cambio que hay en la gestión y en el entorno?

Las diferencias son grandes entre el Tenerife que yo conocí, cuando entré; y el Tenerife de ahora. Se están haciendo muchas cosas bien y se ha apostado por un proyecto de continuidad, pero con fichajes muy potentes que ojalá den el rendimiento esperado. A todos ha ilusionado el fichaje de Ángel, y otros. Confío en que les vaya muy bien y estaré pendiente, aunque obviamente ahora me toca centrarme al 100% en el Mérida. Han confiado mucho en mí y quiero responder desde el primer día.