Iván Romero, la guinda al pastel

Un imposible que deja de serlo. El CD Tenerife permanece muy atento a la situación de Iván Romero de Ávila, futbolista que militó a préstamo en el conjunto blanquiazul durante el curso pasado y podría salir del Sevilla en las próximas fechas. Para el viernes está programada una reunión en la que se definirá si permanece en el club hispalense, como así es su deseo; y si se produce su salida. Dos grandes inconvenientes complican el gran anhelo del representativo: por un lado, su constreñido margen salarial, que ya solo da para dos retoques más; y por el otro, la aparición en escena del Granada. En igualdad de condiciones, parece claro que Romero se decantaría por jugar en Primera División y dar un paso al frente en su carrera, en un momento crucial a sus 22 años de edad.

José Miguel Garrido, máximo accionista de la institución, negó ayer que la faceta económica vaya a ser un problema insalvable. «Si existe la posibilidad de firmar a un buen futbolista dentro de nuestras capacidades e incrementa el valor de nuestra plantilla, si queremos estar donde queremos estar haríamos un esfuerzo. Ya tenemos fubolistas de nivel diferencial en el equipo, pero no voy a negar que si un jugador así se pone en disposición de poder ser firmado, lo tenemos que traer», remarcó.

El club apela a su buena conexión con el Sevilla, que ya le cedió a Luismi Cruz y prevé ‘soltar’ a Salas

«Si se pone a tiro un futbolista que aporte valor a nuestro proyecto, tenemos fichas disponibles», fue otro de sus mensajes. ¿Y el dinero? «Habría que buscarlo», remarcó Garrido mientras continúan las gestiones para ensanchar el tope salarial, que quedará en dígitos semejantes a los del curso anterior. El inversor blanquiazul fue más explícito cuando se le preguntó directamente si Romero es opción real. «Si tú me preguntas por Iván, como futbolista lo hemos tenido aquí. Conocemos al jugador y conocemos a la persona. Sí sería un fichaje que entraría dentro de nuestros parámetros por su calidad humana, por estar ya aclimatado a la Isla y otros muchos motivos. Pero no me gusta hablar de nombres concretos ni de jugadores que ya tienen contrato en vigor con otros equipos», completó.

Romero llegó al representativo de la mano de Juan Carlos Cordero en una operación pergeñada durante el verano pasado y que tardó en sustanciarse hasta los últimos días de mercado. Ahora, el manchego vive una situación muy semejante, con altas dosis de incertidumbre cuando está a punto de comenzar el campeonato liguero. En el Sevilla lo tiene muy difícil para hallar hueco y también parecen haberse esfumado otras opciones que tenía en Primera, tales como el Getafe. El Tenerife siempre se ha mantenido al acecho y, aunque no es partidario de llenar su plantel de cedidos, a Iván lo considera un elemento excepcional.

De darse su incorporación, sería con opción de compra, y podría convertirse en la tercera proveniente del Sevilla, que ya ha prestado al Tenerife a Luismi Cruz y pronto definirá si también da luz verde a la llegada de Kike Salas.