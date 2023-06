Ángel, el último repatriado

La llegada del delantero tinerfeño Ángel Rodríguez ha despertado una gran ilusión en la afición del CD Tenerife. No solo por su habilidad para hacer goles, demostrada a lo largo de toda su carrera, sino también por lo que representa. El jugador de Geneto llegó al primer equipo procedente de la cantera, se hizo un hueco en la última gran plantilla blanquiazul, siendo el revulsivo perfecto que acompañó a Nino y Alejandro Alfaro, y sabe lo que es ascender con el club de su tierra. Tuvo que salir, como muchos otros tinerfeños, y ha vuelto como no tantos. Su fichaje es entendido desde el club como un movimiento no solo deportivo, sino motivacional para los canteranos que cada temporada entrenan en la Ciudad Deportiva Javier Pérez con el sueño de llegar a representar al primer equipo. Ángel sigue los pasos de Suso Santana, Vitolo, Ricardo León o Ayoze Díaz. Los últimos en cerrar el círculo.

Suso, la leyenda. Tras varias temporadas cedido a clubes canarios como el CD Laguna, el San Isidro o el Fuerteventura, Suso Santana hizo las maletas en el curso 09/10, con José Luis Oltra como entrenador. Y en esta ocasión no fue para recalar en otro equipo isleño. Firmó con el Heart of Midlothian FC escocés. Una experiencia que para él al principio fue dura, pero cuando el balón comenzó a rodar y pasaron los meses, por rendimiento y carisma, se convirtió en ídolo de la afición. Cumplió tres temporadas en el equipo de la máxima categoría de Escocia, teniendo gran protagonismo en cada una de ellas. Junto a sus compañeros, hizo historia. El Heart consiguió el título de campeón de la Copa de Escocia, el último gran logro del club, en el curso 11/12. Con Quique Medina como director deportivo tinerfeñista, volvió al equipo de su tierra y lo hizo con el objetivo de llevarlo de Segunda B a Segunda. Lo consiguió en la primera temporada, dirigido por Álvaro Cervera. Un total de ocho campañas en esta nueva etapa como jugador del CD Tenerife, lo que lo eleva a día de hoy a ser uno de los futbolistas con más partidos con la camiseta blanquiazul, con un total de 337. Solo lo superan Alberto Molina, Toño, Felipe Miñambres y el actual capitán, Aitor Sanz. En la actualidad, Suso es el entrenador del equipo juvenil de División. Vitolo y Ayoze Díaz. Dos casos calcados. El centrocampista y el defensa consiguieron crecer más de lo que creció el CD Tenerife en el momento de su partida y encontraron sitio en equipos de Primera cuando la entidad blanquiazul se encontraba en Segunda. Vitolo, que salió del CD Tenerife en el curso 05/06, vistió la camiseta del Celta de Vigo, Racing de Santander y a partir de ahí realizó la mayoría de su carrera en el extranjero. Aris Salónica, PAOK, Panathinaikos y Elazigspor fueron los equipos en los que militó y con los que consiguió participar en la Champions y Europa League. Su vuelta al CD Tenerife se dio el curso 14/15 y permaneció por cuatro temporadas. Junto a Suso, fue uno de los partícipes del casi ascenso en la campaña 16/17, en la que el equipo canario no pudo superar al Getafe CF en la eliminatoria final. Ayoze Díaz por su parte volvió a la Isla en la 13/14. Un paso fugaz antes de retirarse pero en el que tuvo un rendimiento notable. Su primera etapa terminó en la 03/04 consiguió ser pieza fundamental en el Racing de Santander y RCD Mallorca. También vistió la camiseta de otro histórico, el Deportivo de La Coruña en la 11/12 y 12/13, en las que el club gallego luchó por ascender a Segunda División, sin éxito. Un caso con final feliz. Ricardo León fue la brújula del último ascenso a Primera del CD Tenerife. El canterano brilló a las órdenes de José Luis Oltra para ascender en la 08/09. Con el descenso en la temporada posterior se despidió para firmar con el Sporting de Gijón, que estaba en la máxima categoría. Dos años para olvidar, en los que solo participó en nueve partidos de Liga. Su vuelta al CD Tenerife en la 13/14 no fue recibida del todo bien por un sector amplio de la afición. Sin embargo, Ricardo quiso cambiar los pitos que recibió en el Heliodoro en los primeros partidos por aplausos y lo consiguió por tres temporadas, hasta que colgó las botas. Otro camino. Varios canteranos tuvieron que salir de la base del CD Tenerife sin debutar en el primer equipo y los méritos realizados lejos de la Isla le valieron para que el club volviera a confiar en ellos. Uno de los casos más llamativos es el de Toñito. El habilidoso mediapunta, tras jugar en el filial tinerfeñista, puso rumbo al fútbol portugués en la temporada 97/98, para vestir la camiseta del Vitória Setúbal. Otros clubes en los que estuvo en el país luso fueron Santa Clara, Boavista y Sporting Club. Este último el más importante, con el que fue campeón de Portugal en la 99/00. Por aquel entonces no era muy habitual que un futbolista tinerfeño triunfara en el extranjero y era motivo de orgullo verlo en fotografías con la camiseta clásica de rayas verde y blanca, junto a jóvenes de la talla de Cristiano Ronaldo o Quaresma. Firmó con el Tenerife en el curso 05/06, en Segunda y solo estuvo una temporada. En la actualidad, su última experiencia ha sido en el banquillo del CD Laguna de Preferente. Otros canteranos que también debutaron en el primero equipo paso previo por otros clubes son Édgar Méndez, ahora en el Necax mexicano o el portero Dani Hernández, que llegó desde el Real Valladolid en la temporada 14/15 y se despidió entre lágrimas de emoción en la 22/23. En la actualidad está retirado.