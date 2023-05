A primera hora y sin ninguna sorpresa. El CD Tenerife cumplió el guion establecido y anunció el día después de acabarse la liga regular en Segunda División el fichaje de Asier Garitano Aguirrezabal (Bergara, Guipúzcoa, 1969), con quien tenía cerrado un acuerdo desde hacía semanas, como así anticipó EL DÍA el pasado 7 de mayo. El representativo confirma que el acuerdo es por una temporada y que vendrá acompañado de tres ayudantes de su máxima confianza: Pedro Hernández (segundo entrenador), Miguel Pérez (preparador físico) y Queco Piña (entrenador de porteros).

«Las sensaciones son buenas», relató el preparador vasco en sus primeras declaraciones como blanquiazul. «Quiero agradecer al Tenerife que me haya elegido», fue su primer mensaje. No en vano, en el proceso de selección hubo otros muchos nombres –el club se reunió también con Bolo, Julián Calero y Juan Carlos Carcedo– pero el ex de la Real Sociedad, Alavés y Leganés fue desde el primer momento la opción preferente.

«Estoy contento e ilusionado con lo que viene, motivado con la posibilidad de coger al equipo y no he tenido ninguna duda», adujo sobre su afirmativa respuesta a la proposición tinerfeñista. «Creo que las cosas se pueden hacer bien», sentenció.

Entre los muchos motivos que han llevado a la comisión deportiva a decantarse por Asier está su vasta experiencia, su conocimiento de la categoría y también su capacidad para lidiar con entornos de alta exigencia. «Soy una persona tranquila y trabajadora», se define el sucesor de Luis Miguel Ramis. «Tengo en estos momentos una gran ilusión, sé de la plantilla que disponemos y tengo claro adónde queremos ir. La idea es mantener un equilibrio para lograr resultados», finalizó.

Su presentación en sociedad se producirá a lo largo del mes de junio. Entretanto, Garitano ya toma decisiones. De hecho, ha dado el visto bueno al primer boceto de calendario para la pretemporada con una concentración estival en la Costa Blanca. También se le ha pedido opinión sobre algunos fichajes ya atados y otros por los que se negocia en estos instantes. Su primer entrenamiento al frente del Tenerife se producirá en julio. Un mes después, debutará en LaLiga con los blanquiazules.