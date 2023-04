José León aparca los rumores y se centra solo en el CD Tenerife

Un central que habla claro sobre su futuro. José León llegó en la temporada 21/22 y en esa misma campaña Juan Carlos Cordero afianzó al madrileño para permanecer en el club hasta el venidero 2024. Sin embargo, las dudas sobre su futuro en el equipo y posibles ofertas de otros clubes son hasta ahora una incógnita en la ecuación blanquiazul. «Soy muy feliz aquí y siempre he estado agradecido con el CD Tenerife por la confianza que me han brindado desde que llegué», afirma. Desde que arribó a la isla, el central ha tenido mucha interacción y se ha sentido «arropado» por la afición, otro aliciente para su buena estadía en la capital tinerfeña. «Cuando llegué, a pesar de apenas conocerme, la afición me recibió con los brazos abiertos y sentí la cercanía y el apoyo de su parte», confiesa. El ex del Alcorcón no desvela, sin embargo, más datos sobre la situación de su contrato y se centra en el presente con el Tenerife. «Estoy muy centrado en lo que nos concierne a todos como equipo, llegar a sumar puntos en cada partido para conseguir la permanencia matemática y estar lo más arriba posible de la clasificación», asegura.

Rendimiento del futbolista El papel del central ha sido determinante en las temporadas vistiendo la camiseta blanquiazul. En la temporada pasada, fue el jugador de confianza para el míster Luis Miguel Ramis siendo además uno de los futbolistas con más minutos en el campo. A pesar de sufrir dos parones en el periodo actual, ha vuelto a afianzar su plaza indispensable y ha ya acumulado un total de 24 partidos, 19 de los cuales fue titular. «Estoy teniendo continuidad y mucha confianza. Considero que tengo un rendimiento bastante bueno actualmente, es lo que me da motivación para devolverle la confianza tanto al míster como al equipo», defiende. «Quiero crecer de forma colectiva e individual y alcanzar el premio de conseguir la permanencia». En cuanto a la situación del equipo, defiende que el objetivo principal será «alcanzar la permanencia» y seguir «sumando puntos partido a partido, cuanto más arriba de la clasificación estemos, mejor para todos». Palabras para Mauro Pérez La pasada semana se confirmaba el fichaje del nuevo director deportivo del CD Tenerife, Mauro Pérez. Estos días el tinerfeño ha hecho la primera toma de contacto con la plantilla y el central madrileño se ha mostrado positivo con su llegada. «Estamos contentos, es una decisión acertada del club. Al final es una persona de aquí y conoce esto perfectamente», afirma. «Tiene su propio sentimiento hacia el club y eso le permite realizar su trabajo mejor si cabe; estamos encantados de que llegue gente así». Por otro lado, José León afirma que ya conocía su trabajo anteriormente y las referencias que tiene de él son positivas. «Es una persona seria con su labor, un gran profesional e intenta siempre sumar», añade. Apoyo a Ramis Otro de los puntos actuales es sin lugar a dudas, la continuidad de Ramis como técnico blanquiazul. El central afirma que el club siempre les ha trasladado la idea clara de un nuevo proyecto. «Sea quien sea el que ocupe el lugar de técnico, la entidad tiene clara la idea en el proyecto», declara. A pesar de la incertidumbre, aclara que la plantilla está con Ramis «a muerte» y apoya la decisión que pueda tomar. «Al míster lo conozco de hace muchos años y todos hemos visto su buen rendimiento tanto con el equipo como con la afición», añade. Además, defiende el apoyo recibido por él y hace notar que la relación que tienen dentro del vestuario es muy efectiva. «Ha conseguido sacar el máximo partido de todos y cada uno de nosotros; cualquier jugador por lo tanto estará encantado con su trabajo», concluye. Los blanquiazules se verán las caras este domingo (Heliodoro Rodríguez López, 17:30 horas) contra la UD Ibiza, que se encuentra en penúltimo puesto en la clasificación. Será un encuentro determinante para sellar ya la permanencia.