«Fue una victoria histórica»

Sin apenas tiempo para asimilar un triunfo de tanto impacto y resonancia como el del sábado ante el eterno rival, Paulino Rivero se manifestó en términos elogiosos para felicitar a los jugadores, al cuadro técnico y a la afición del CD Tenerife por el derroche de energías ofrecido en uno de los partidos más especiales de toda la temporada. De paso, anunció medidas de gracia para incentivar la presencia de público en los dos próximos envites en casa, previstos ante Villarreal B (1 de abril) e Ibiza (día 15 del mismo mes).

«Era la victoria que la gente se merecía. Estaba siendo una mala temporada, al menos hasta ahora, y era necesario revertir la situación», indicó el jerarca blanquiazul en conversación con EL DÍA. «Especialmente era muy importante que se transmitiera una imagen notable, unas buenas sensaciones por parte del equipo, entrega, lucha, espíritu de sacrificio y muchos otros valores que se vieron en todo momento sobre el terreno de juego», dijo también.

Asimismo, puso el acento en la capacidad realizadora del equipo de Luis Miguel Ramis, que en tan solo cuatro minutos de partido ya había sumado dos dianas. «Todo el trabajo estuvo acompañado por algo que no habíamos tenido toda la temporada, que fue el acierto y fueron los goles», sintetizó. Dicho lo cual, dedicó sus elogios a la feligresía del Heliodoro, que brindó al representativo una atmósfera impagable mucho tiempo antes de que el balón echase a rodar. «La afición se merece un diez por su despliegue desde el primer momento y durante toda la semana; y es de agradecer que en esta ocasión el equipo le haya correspondido con una victoria histórica. Yo creo que hay que calificarla como histórica, porque la primera mitad fue excepcional», sentenció.

Mensaje al plantel

Rivero confirmó que ya se ha dirigido a la plantilla para hacerle llegar «a cada uno de los futbolistas» su más sincera enhorabuena. «Sí que le he transmitido a los jugadores que estoy muy orgulloso. Les he trasladado satisfacción y orgullo, en nombre del consejo de administración y de la afición, porque la realidad es que se vaciaron y se entregaron durante los 90 minutos del derbi», completó.

Confía el máximo mandatario blanquiazul en que esta victoria suponga un punto de inflexión. Sin cambiar de objetivos ni mirar hacia la sexta plaza –al menos en sus declaraciones–, sí subraya Rivero que el 4-1 ante el acérrimo enemigo amarillo puede atraer más aficionados en venideros partidos en el Rodríguez López. «Aparte de vaciarse y entregarse, tuvieron mucho acierto y por eso llegaron los goles», apuntó el presidente. «Ahora confiamos en que este triunfo sirva para fidelizar y para enganchar. Habíamos tenido una dinámica muy irregular durante toda la temporada; y que nos haya apoyado 18.000 espectadores lo valoramos muy positivamente. Estoy convencido de que esta victoria va a ser un chute anímico, no solo para los jugadores, también para la afición. Estamos seguros de que en próximos partidos vamos a tener buenos datos de público, seguro», adujo.

A renglón seguido, y en tan solo cinco palabras, resumió el dirigente blanquiazul lo que piensa de la feligresía del Heliodoro, que ha estado en las buenas y las malas: «Tenemos una muy fiel afición». Y para acabar, se refirió a las congeladas conversaciones para la permanencia de Luis Miguel Ramis.

Renovación pendiente

Ya antes del partido, Rivero había indicado que el resultado del derbi no cambiaría nada respecto a la renovación, pero sí quiso testimoniar su felicitación al técnico por su victoria en la pizarra en el duelo contra Las Palmas. «Yo no soy futurólogo, no sé si va a seguir. Pero objetivamente su trabajo en el derbi fue impecable. Su planteamiento no merece ningún reproche, al contrario: un diez, fue de chapeau. Es muy difícil ponerle peros y además acabamos jugando con tres canteranos sobre el terreno de juego», destacó Paulino, a tenor de la presencia de David Rodríguez, Teto y Javi Alonso –todos a la vez– en el discurrir de la segunda mitad.

Para cerrar, Rivero confirmó que habrá promociones en los venideros duelos en casa, el primero coincidente con el comienzo de la Semana Santa. «Tendremos que inventar alguna iniciativa, algo que sea atractivo y nos permita estar en la media de los 15.000 espectadores. Tenemos dos partidos en escaso margen de tiempo ante Villarreal B e Ibiza; y creo que vamos a necesitar de algún incentivo adicional que nos dé arrope. Porque estamos convencidos de que el equipo merece y necesita que vaya mucha gente al campo a verlo jugar. Y a animarle hacia nuevos triunfos», finalizó.