«Con cuatro o cinco gestos, el club ha activado al tinerfeñismo»

¿Cuánto fútbol ve un director deportivo en busca de nuevo destino?

Mucho. Ahora estoy en la Península, he pasado este último fin de semana en la zona del Levante, viendo partidos de diferentes categorías: Primera, Segunda, Primera RFEF... Siempre hay que estar en posición de partida esperando que pueda surgir algún proyecto y alguna oportunidad. Indiscutiblemente tenemos que movernos porque si nos quedamos ahí en Tenerife, las posibilidades se reducen mucho.

Mencionaba usted categorías no profesionales como la Primera RFEF, ¿cuántos jugadores apetecibles e interesantes cree que están fuera del radar de los medios de comunicación y de los aficionados en general?

Más de los que pudieras imaginar. Si te das cuenta, el propio Tenerife trajo a Luis Milla en 500.000 euros y lo vendió en cinco millones; trajo a Shashoua del Atlético Baleares y ahora es un futbolista diferencial; y Corredera viene del Badajoz, no de ningún grande de la categoría. Sin ir más lejos puedo decirte que he estado viendo estos días al Valencia Mestalla y me he fijado en varios futbolistas que son potenciales fichajes de Primera División y que el día de mañana estaremos viendo a escala profesional con total seguridad. Son categorías en las que hay algunos veteranos, que vienen de arriba abajo, pero hay otros jóvenes despuntando y que son muy interesantes y muy apetecibles. Todos los jugadores tienen un momento para su debut y, al final, futbolistas de nivel los hay en todos sitios. Lo que hay que tener es el ojo, el atrevimiento para darles el escenario donde puedan triunfar.

¿Cuál es la fórmula mágica para que estos jugadores puedan llegar? ¿Qué es más necesario: el trabajo o el talento?

Hay dos factores que tienen que coincidir: el talento y la oportunidad. Yo he conocido a muchos jugadores, incluso algunos que coincidieron conmigo, a los que nunca se les dio la oportunidad. Otros efectivamente tenían el talento, pero les dieron la ocasión y no la aprovecharon por su vida desordenada. Pienso que tienen que coincidir varios aspectos, pero si el jugador tiene nivel y además se le brinda la oportunidad, tampoco pretendamos que por darle 15 minutos ya le va a bastar para demostrar que puede llegar a Primera o a la selección española. No, eso no es así. Si se cree en ese futbolista hay que darle dos, tres, cuatro, siete partidos. A Teto se le ha dado y ha demostrado que es futbolista válido para el Tenerife. Pero hay otros muchos en nuestra cantera que si se les dieras la misma continuidad, seguramente demostrarían que también pueden llegar.

¿Somos ombliguistas cuando decimos que en Canarias hay más o mejor cantera que en otras latitudes? ¿O considera que la afirmación es rigurosamente cierta?

Aparte de los Pedri, Pedro o Ángel de los que tanto se habla están también Bruno, Carlos Gutiérrez, Maikel Mesa... Es que hay muchos. Yo creo que el talento está, pero está en todos los sitios. Debemos tener también ese punto de humildad porque ya se trabaja de manera espectacular en todos lados. Ya salen jugadores en África, donde no tienen ni botas en muchos países; o en Noruega o en Finlandia, donde antes solo se esquiaba. Así que debemos seguir trabajando, evolucionando, innovando... Yo sería partidario de crear una metodología de trabajo y pensar qué queremos en el futuro para nuestras promesas. Si marcamos un objetivo y un camino, será todo mucho más fácil.

Entretanto, corren nuevos tiempos para el CD Tenerife y han asegurado los nuevos dirigentes que la cantera tendrá sitio fijo y preferencial en el primer equipo. ¿Qué le sugiere esta nueva etapa?

Yo creo que se respira otra ilusión. El otro día en el Heliodoro había 15.000 espectadores y no era un partido trascendente por el playoff o por el ascenso. Eso hace mucho tiempo que no pasaba. Sin ir más lejos, antes de Navidades no llegábamos ni a la mitad de esa cifra. El aficionado tinerfeño está ávido de fútbol y de que se hagan las cosas bien; solo tenemos que motivarlo a través de buenas decisiones. Con cuatro gestos que ha hecho el nuevo presidente, que se ha reunido con mucha gente en poco tiempo y está apostando por acercar el club a la sociedad, ya está consiguiendo unos resultados fantásticos para que se reactive el tinerfeñismo. Si seguimos por esta vía, el Tenerife podrá seguir creciendo. Y acercándose a los índices de ilusión que hubo en etapas anteriores.

¿Y Mauro Pérez ese siente cerca o lejos de esta forma de hacer las cosas por parte del nuevo consejo? De hecho, incluso ha sonado su nombre como un posible recambio para el ya desvinculado Juan Carlos Cordero.

¿Cerca o lejos? Cerca, desde luego. Todo lo que se haga para mejorar, ahí estaré completamente de acuerdo. Por supuesto se pueden hacer muchas más cosas, pero hay que ir paso a paso. Acaban de llegar Paulino y Garrido con sus respectivos equipos de trabajo; y en los proyectos a corto plazo se pueden hacer cosas, pero será a medio o largo cuando podamos valorar. Y en cuanto a la rumorología, que suene mi nombre lo considero hasta lógico porque soy el único director deportivo profesional que hay en Canarias. Y nada más. No es cierto que hayan contactado conmigo ni que haya absolutamente nada.

Aprovecho su condición de director deportivo de élite para preguntarle por los dos nombres que ha firmado el club en este último mercado de invierno: Riza Durmisi y Kike Salas. ¿Cuánto pueden aportar?

Kike Salas es un fichaje diferencial, es un jugador que va a jugar Liga de Campeones y que entendemos todos, al menos yo, que el Sevilla lo va a repescar para próximas temporadas. Está claro que es un equipo de competiciones europeas y este futbolista va a llegar a ese nivel, seguro. Vaticino que puede y que va aportar muchísimo al Tenerife. Además, le da un perfil izquierdo que ahora mismo no tiene. Con esto lo que se gana es, si lo quieres, sacar a Sergio de la zona defensiva y ayudar a que Corredera o Shashoua puedan participar más porque ya tendrías un stopper más físico de lo que pueda ser Aitor Sanz. La llegada de Kike Salas es buena por el nivel del jugador, pero a su vez hace que el plantel gane en activos, se enriquezca y puedas adelantar a Sergio; y a la vez tener a tus mejores jugadores ofensivos funcionando por delante de él.

Los gestores del club aseguran que estos movimientos se han hecho para generar competencia. Y ocurre que casi han logrado su propósito sin aterrizar los nuevos. Casual o no, nombres como José León o Nacho Martínez han vuelto a su mejor versión incluso antes de que llegasen Durmisi o Salas.

Desde luego. En fútbol hay distintas maneras de conseguir la competitividad. Hay entrenadores que por su discurso o forma de trabajar generan la competencia por sí solos y hacen que los jugadores estén siempre con el cuchillo entre los dientes. Hay también otros clubes donde la competencia se produce por sí sola porque todos son titulares, o aspirantes a serlo. Hablo de un Las Palmas, un Alavés o un Granada, incluso un Eibar o un Levante. Pero sí, está claro que cuando vienen futbolistas con esas energías renovadas y con ganas de querer jugar, se reactiva todo el mundo, los jugadores de la misma posición y por ende también los que están alrededor. El Tenerife es que ha tenido mucha mala suerte porque ha habido semanas de hasta siete, ocho o diez lesionados. Para este año yo creo que el objetivo deben ser los 50 puntos. Sería un éxito y una sorpresa que tocara puestos de promoción, pero la ventaja que te da estar en una zona tranquila es poder preparar la siguiente campaña con tiempo. A partir de ahora ya tú puedes estar cerrando futbolistas para afrontar el curso venidero con garantías.