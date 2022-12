Ruptura inminente con Cordero

No habrá tregua para el Tenerife en la despedida del año. Los nuevos dirigentes tienen la intención de que la salida de Juan Carlos Cordero quede resuelta entre hoy y mañana para que el director deportivo entrante debute coincidiendo con el inicio del mercado de altas y bajas de invierno. No hay vuelta atrás. El cartagenero cambiará una entidad blanquiazul por otra. Pasará de fichar para el Tenerife a hacerlo para el Zaragoza. Con las cartas sobre la mesa y todas las partes condenadas a entenderse, solo queda pendiente la manera de acordar la ruptura, dado que Cordero renovó el pasado con el representativo hasta junio de 2025, con una cláusula para liberarse de ese compromiso a cambio de unos 750.000 euros. La compensación no llegará a tanto.

Dada esta situación, el Tenerife ha seguido avanzando hacia la apertura de la ventana de enero sin la participación de Cordero. Una vez que se confirme su desvinculación, se procederá a nombrar a un nuevo director deportivo. Y en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López no se han quedado cruzados de brazos. Lo tienen todo preparado para que el relevo sea inmediato. Al respecto, Radio Marca avanzó ayer que el elegido podría ser Óscar Arias. Su recorrido en los despachos es amplio. Finalizó su carrera como futbolista en 2002 tras pasar por el Recreativo, Compostela, Alavés, Lleida, Sporting y, de nuevo, Recreativo, club al que siguió ligado para ejercer de secretario técnico entre las campañas 04/05 y 08/09. En esa etapa, el equipo onubense subió a Primera División y se mantuvo tres temporadas en la máxima categoría. A continuación, Arias tomó las riendas de la UD Las Palmas, entre 2009 y 2011, y siguió su carrera progresando hacia el Sevilla. En un principio estuvo a las órdenes de Monchi, pero la marcha de su jefe a la Roma, en 2017, le permitió convertirse en director deportivo del club hispalense. Su posterior destino fue el Cádiz, desde el inicio del curso 2018/19 hasta el mes de enero de 2021. En esa etapa coincidió con el actual director general del Tenerife, Santiago Pozas. Precisamente, la presencia de Pozas y de Juan Guerrero en el Tenerife, el segundo como consejero especializado en el área deportiva, adquiere un mayor sentido para que no se produzca un vacío de poder absoluto en un momento crucial de la temporada, al menos de manera momentánea. Nada más llegar al club, asumieron la responsabilidad de atenuar el impacto de la baja del director deportivo. Se supone que la decisión de Cordero no cogió a nadie por sorpresa. Ya había dado a conocer su voluntad de cambiar de club meses atrás. La respuesta del Tenerife, en ese entonces comandado por Miguel Concepción, fue negativa por el valor que le daban a su trabajo. La única opción que le planteaban era el pago de la cláusula de rescisión de su contrato. Con el paso de las semanas, el interés del Zaragoza no se enfrió. El club aragonés continuó esperando por Cordero, que ha dado el paso definitivo de agilizar su salida. En el Tenerife están por la labor de que la ruptura sea inminente.