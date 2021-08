Luis Miguel Ramis aseguró ayer que el Tenerife necesita fichar a otro jugador en el centro del campo, a pesar de que los principales esfuerzos para completar la plantilla se centran en la contratación de un delantero. Antes de que fuese público el parte médico que confirma que Aitor estará fuera varias semanas, Ramis pidió refuerzos en esa posición. «Nos hace falta un jugador más en el centro del campo tras la lesión de Javi Alonso, ya que daba equilibrio. Tenemos a Aitor Sanz, que puede tener molestias durante el año y es un jugador clave para nosotros. Por temas de lesiones y sanciones, necesitamos cubrir ese puesto y ver qué nos ofrece el mercado. A partir de ahí, decidiremos”, señaló el técnico en una entrevista que concedió a Canarias Radio, en la que abordó los asuntos de interés del equipo.

Así, confirmó de manera muy directa que no cuenta con Alberto Jiménez, al que no ha permitido disputar ni un minuto en la pretemporada. “No entra en mis planes. Lo sabe desde el final de la temporada pasada. Está entrenando, lo tratamos como a uno más pero sabe que debe buscarse una salida», dijo Ramis, al tiempo que dejó abierta la puerta para que los dos delanteros canteranos o, al menos, uno de ellos, pueda tener un hueco en la primera plantilla cuando se cierre el mercado. «Hay posibilidades. Ethyan es un chico que también está trabajando bien; si está con nosotros, es porque es un jugador que me gusta. Desde el primer día, lo ha tomado todo con mucha naturalidad y debe seguir aportando para cuando le toque sumar minutos”, señaló, aunque dejó claro que va a depender de lo que el club pueda fichar.

El técnico catalán recordó que no es fácil fichar al delantero que buscan. «Hay limitaciones, así que toca hilar fino en la elección de esos jugadores específicos. Pero quienes han venido, era porque estábamos de acuerdo cuerpo técnico y dirección deportiva. Confío en que daremos con lo que queremos en estas dos semanas”, dijo. El otro delantero que no se ha incorporado en Apeh, de quien Ramis dijo que no saben nada. «Está en contacto con los readaptadores y preparadores físicos, pero seguimos con esos problemas burocráticos de visado. No me han contado más, pero parece que el tiempo administrativo en el país se complica cuando no viajas a tiempo». señaló el entrenador, que está satisfecho con los que fichajes que ya ha hecho el club, aunque insistió en que «todos saben que necesitamos más jugadores para ampliar nuestros recursos. Pero quienes han venido, están recibiendo bien la información, trabajando con acierto», resumió.

En el mismo plano, el de analizar las novedades del plantel, el técnico dejó un recado sobre los porteros. “No quiero titulares indiscutibles en la plantilla. Deben ganárselo día a día en la plantilla. Es un puesto más específico y Dani Hernández tuvo muchos minutos el curso pasado, pero ninguno parte con más ventaja que el otro. Deben sentir esa teoría competitiva, de forma sana, para que sigan creciendo”, señaló, aunque parece haber elegido a Soriano.