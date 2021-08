El domingo, en Fuenlabrada, los dos goles blanquiazules llegaron desde una segunda línea, la de medias puntas, cuya naturaleza termina por definir la identidad de juego de un equipo. Esta temporada, el conjunto tinerfeñista ha apostado, -y sigue abierto a añadir más efectivos-, por los futbolistas de talento, que valen para dominar el juego y además tienen la amenaza del gol. Esta vez los autores fueron Álex Bermejo y Alexandre Corredera, dos futbolistas diferentes, capaces de convivir en tres cuartos de campo, con precisión para darle continuidad al juego y con capacidad para definir. No son los únicos en la plantilla que van a complementar los aciertos de los especialistas de área. En la rotación de esa zona de campo están Sam Shashoua, Elady Zorrilla, Nono y ahora Rubén Díez, un futbolista del mismo corte.

El modelo que gusta.

La evolución es notoria. El equipo ha pasado de jugar directo para dos puntas de choque y ruptura (Fran Sol y Apeh) con bandas verticales, muchas veces Pomares y Nono, a apostar por pisar la zona de desequilibrio cerca del área rival. El domingo, sin ir más lejos, la línea de tres volantes ofensivos la integraron Nono (que ahora tiene la competencia de Rubén Díez), Shashoua y Bermejo. Luego entró Corredera. Hay razones históricas, de tradición, que ayudan a apostar a que este tipo de propuestas va a gozar del beneplácito del Heliodoro. Siempre fue así. No hay que ir demasiado lejos para recordar el sello que dejaron en la grada inquilinos de esa zona de campo unidos simbólicamente por una idea de juego concreta (Juanlu, Alfaro y Kome como ejemplo). En esta misma plantilla está el volante ofensivo con más talento de la categoría en los últimos años, Borja Lasso, un prototipo de esta estirpe, que cayó lesionado cuando atravesaba su mejor momento goleador.

El Tenerife, que todavía no tiene un 9 titularísimo, va a ser poderoso en una zona de campo donde suele triunfar el talento. Cuando llegue el delantero centro, el equipo podrá repartir la cuota de gol, porque ya no va a depender solo de ese fichaje para resolver los partidos cerrados. Conviene no dejar de lado la figura de Ethyan, que hizo unos minutos muy buenos en su estreno profesional y que entra y sale del área con soltura. Parece claro que ha desbancado a Jorge Padilla, más rematador puro, como alternativa de la casa.

Elady Zorrilla.

Puede ser el tapado de este inicio, aunque hay que mirar a otro lado para no verlo. Es un futbolista muy interesante, que da los primeros pasos para cuajar una gran temporada tan bien rodeado como está. En Fuenlabrada dejó detalles de su relación con el gol. En realidad, todo lo que hace con la pelota en el campo es progreso. Tiene instinto, es rápido y aportará goles (ha marcado 57 en sus 171 partidos como profesional). La llegada de un ariete lo puede rodar a tres cuartos de campo. Ahí, jugando como teórico extremo izquierdo marcó 7 goles con el Cartagena, a la sombra de Rubén Castro. Elady es una pieza de doble valor en esta plantilla, no parece generar tantas expectativas hacia el exterior, pero la mejoría que representa para el final de las jugadas es muy notoria.