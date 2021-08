El Tenerife pasa de la pretemporada a la cuenta atrás hacia el estreno en la Liga 2021/22, el próximo domingo ante el Fuenlabrada, con una plantilla todavía pendiente de algún retoque, principalmente para dotarla de un goleador, y un ‘once’ base más o menos consolidado. El reparto de minutos en los amistosos deja algunos indicios claros.

El calendario entra a partir de hoy en una semana normal de previa de partido, una de las muchas que le esperan al Tenerife. El domingo que viene, en el campo del Fuenlabrada, ya habrá puntos en juego. Aunque, en parte, la semana se solape con el final de la pretemporada, las pruebas ya van quedando atrás. Unos ensayos que, a modo de amistosos, han dejado señales de lo que será, al menos de entrada, un Tenerife que, como casi todos los clubes de Segunda División, sigue sujeto a mejoras en el mercado de verano y a los diferentes ritmos de la puesta a punto de sus futbolistas, algunos todavía condicionados por las lesiones.

A falta de que el grupo termine de cuajar, sobre todo con el fichaje de un goleador y la aproximación a un estado óptimo de forma general –principalmente de jugadores que no han podido trabajar a diario a pleno rendimiento, como Álex Muñoz, Bermejo o, en los últimos días, Aitor Sanz, sin contar los casos de Javi Alonso y Borja Lasso, con bajas de mayor duración–, se puede intuir quiénes parten con mayores opciones de formar parte de la primera alineación. Si del reparto de minutos en los partidos de preparación dependiera, el portero en el estadio Fernando Torres será Juan Soriano, titular en cuatro de los cinco ensayos. En la defensa, los que más rodaje han adquirido son el lateral derecho Jéremy Mellot –Shaq se perdió casi toda la pretemporada por su participación en la Copa Oro–, los centrales Sipcic y Sergio González, y el lateral izquierdo Jéremy Socorro. Ahí aparece la primera sorpresa. El canterano superó en minutos a Carlos Pomares y a un Álex Muñoz que empezó a entrenar más tarde que la mayoría por culpa del coronavirus. Luego, los puestos del centro del campo podrían ser para dos de los fichajes, Corredera y Míchel. Ahí, Aitor cedió un poco de terreno por unas molestias que le impidieron jugar ante el Albacete y el Málaga. Pero, claro, es Aitor.

Por último, el frente de ataque tiene una clara referencia, la del emergente Sam Shashoua. El mediapunta inglés fue el que más minutos sumó a lo largo del verano. El siguiente de la lista no quedó lejos. Se trata del canterano Thierno, que fue probado por Ramis en las dos bandas, principalmente en la derecha, donde Nono faltó en un par de encuentros por una dolencia. En los otros puestos, el de extremo izquierdo y delantero, la lucha por entrar en el equipo inicial parece estar más abierta, al menos por las alternativas sondeadas por Ramis. Ethyan no solo es el único delantero disponible –Joselu no cuenta y Apeh sigue sin volver de Nigeria–, sino que figura entre los diez jugadores más utilizados. Pero el técnico también le encomendó la misión de 9 a Elady, que ha ido ganando opciones para debutar en esa demarcación. En el costado izquierdo, Bermejo ha ido de menos a más y se perfila como titular el domingo. Habrá que ver.