El Lenovo Tenerife, a no caer en la trampa del colista

El clásico partido con poco que ganar y mucho que perder. En medio de su gran racha dentro de la competición nacional, donde ha ganado nueve de sus últimos 11encuentros, el Lenovo Tenerife quiere seguir sumando para asentarse en la zona de playoff y, de paso, mantener vivas sus opciones de afrontar dicha eliminatoria desde al menos la cuarta plaza, posición de privilegio que le daría el derecho a jugar los cuartos de final con el factor cancha a favor. Una derrota, sin embargo, podría reducir a su mínima expresión el colchón (dos victorias en estos momentos) que ahora posen los canaristas respecto al noveno clasificado.

El de este sábado se antoja como un triunfo vital para el Lenovo Tenerife. Sería el decimoséptimo del presente ejercicio. En otros años sinónimo de casi atar esa octava plaza. Sin embargo, el atasco en esa zona media que se vive en la Liga Endesa 23/24 hará que esa clasificación ronde este curso los 19 resultados positivos. Y haría bien el cuadro de Txus Vidorreta en sumar en esta jornada antes de meterse de lleno en cuatro semanas que se presumen tremendamente exigentes, con el plus de la disputa de los cuartos de final de la Champions y una hipotética Final Four del torneo continental, antes de cerrar ese particular círculo el próximo día 1 de mayo recibiendo al Unicaja Málaga.

Llega a este duelo el CB Canarias aún más fortalecido por sacar adelante de manera muy sufrida su derbi contra el Gran Canaria (93-92), pero a la vez con una situación un tanto preocupante a tenor de lo observado en las últimas semanas, y que podría agravarse en base a la grave lesión de rodilla de Jaime Fernández: la dependencia anotadora de Huertas, Guy y Shermadini. Ahora sin el madrileño la rotación, sobre todo la exterior, será más corta, por lo que otros jugadores deben dar un paso al frente, tanto para disponer de más recursos en el corto plazo, como para evitar un minutaje excesivo que pase factura en el tramo decisivo de la temporada.

Se las verá el CB Canarias con un colista que va a más (cuatro victorias en sus últimos 11 partidos), y con muchos cambios respecto al equipo que cayó en el Santiago Martín a mediados de noviembre. Ha variado el técnico (Luis Guil por Marco Justo) y también son novedad tres jugadores. Isaiah Piñeiro (con el que el Canarias ya se midió este curso cuando todavía militaba en el VEF Riga), Coner Frankamp, y Jaylen Hands, que se ha convertido en el máximo referente anotador del cuadro palentino tras haber promediado 18 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en sus dos duelos más recientes.

Al margen de un Keye van der Vuurst cada vez más suelto en la dirección (promedia 6,44 asistencias en la segunda vuelta), también habrá trabajo extra para los interiores aurinegros. Y es que Shermadini y Guerra (y tal vez Diop) se las verán con sendas torres de 2,16 y 2,20 respectivamente: Pasecniks, quizá en una versión algo más floja a la que dio en enero y febrero; y Matt Haarms, que viene de firmar, contra el Real Madrid, su mejor partido en lo que va de curso al hacer 16 puntos y 20 de valoración.

Evitar que ninguna de sus referencias se desmadre, y volver a hacer daño en la producción de los pequeños (entre Huertas y Fitipaldo sumaron 54 de valoración en el choque jugado en Tenerife) debe ayudar para que el cuadro lagunero siga aumentando su contador de éxitos.