El Lenovo Tenerife firma en Grecia su derrota más dulce

Una derrota de lo más dulce. Aunque lo peleó hasta el final y probablemente hubiera podido dar un último apretón para luchar por la victoria, el Lenovo Tenerife ha caído ante el Peristeri (90-82) en un tropiezo feliz para los de Txus Vidorreta, toda vez que el triunfo del Pinar Karsiyaka sobre el Hapoel Jerusalem permite a los isleños mantener la primera plaza de su grupo, condición con la que disfrutarán de factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final.

Un privilegio con el que los laguneros no solo evitan, en el paso previo a la Final Four, a rivales de primer nivel como el Unicaja o, seguramente, a un UCAM Murcia que se viene mostrando intratable en su pista, sino que además dejan en la cuneta al propio Hapoel. Se aseguran así los isleños no repetir un posible cruce contra el que fue su verdugo en semifinales hace un año, es todavía el vigente subcampeón y que partía como uno de los grandes favoritos al título.

Más allá de la derrota sin consecuencias, el Lenovo Tenerife no pudo opositar con más argumentos a tumbar al Peristeri debido a su dependencia de Marce Huertas y Kyle Guy. El primero se fue hasta los 31 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias para 33 de valoración; mientras que el de Indiana acabó con 26 tantos, tres rechaces y otros tantos pases de canasta. Suyos fueron 31 de los primeros 34 puntos que convirtió el Canarias tras el descanso.

Se mostró extremadamente blando atrás de entrada el Lenovo Tenerife, con Sastre llegando tarde a la marca de Williams, y permitiendo tiros liberados de los exteriores del club heleno, que también sacó partida de algún posteo de Thompson (13-8). Con su rival produciendo casi en cada uno de sus primeros ataques, se agarró al choque el Canarias gracias a la clarividencia de un Huertas acertado para resolver los 2x2 que le negaba la defensa local (16-15 con ocho puntos del brasileño).

Lo tuvo que parar Vidorreta por los 19 puntos encajados en menos de cinco minutos (19-15), y lo cierto es que a la vuelta del parón respondieron los isleños con más empeño atrás, y también sacando filón de sendos 2x2 finalizados por Guerra (21-23). Pero la mejora aurinegra fue momentánea, ya que el Canarias empezó a mostrar varias vías de agua. Desde las tres faltas de Fitipaldo en apenas otros tantos minutos, las dudas para lanzar y, sobre todo, su dificultad para cerrar su rebote.

Hasta seis segundas opciones, algunas castigadas con triple y otra incluso tras fallo en tiro libre, permitió el cuadro lagunero en el primer cuarto. Cifra que aumentó a dos más nada más arrancar el segundo acto, a la misma vez que Shermadini se mostró tremendamente incómodo cada vez que recibía el balón (no llegó ni a tirar a canasta en toda la primera parte). Recibió así un parcial de 8-1 el cuadro lagunero (30-24), que de nuevo recurrió a la solvencia de Huertas y la verticalidad de Guy para mantenerse con vida, toda vez que respondió con un 0-9 (30-33).

Logró el Lenovo solucionar sus problemas con el rebote de su aro (el Peristeri no arañó ninguno más hasta el intermedio), pero a cambio de volver a permitir varios triples liberados de su rival (8/14 en los dos primeros cuartos). Aún así, la insistencia ofensiva de Huertas y Guy, y otra continuación bien acabada por Guerra mantuvieron al Canarias por delante (38-40, 15').

Pero como en el episodio previo a los de Vidorreta les faltó continuidad. Intermitencia que les llevó a errar varios lanzamientos, dejar jugar con facilidad a Ragland (seis asistencias al descanso), y tampoco frenar a un Williams que volvió a dejar atrás muy fácilmente a Sastre (50-46). Dependiendo de dos jugadores (26 puntos entre Huertas y Guy, casi todos cerca de canasta), con Guerra como único referente interior y sin apenas noticias desde el 6,75 (2/5 en 20 minutos) al Canarias le tocaba remar en la segunda mitad para asegurarse la primera plaza del grupo.

Pese a la canasta inicial de Huertas para el 50-48, la puesta en escena defensiva de los isleños en el tercer periodo fue tan mal o incluso peor que la del inicio del encuentro, siendo incapaz de frenar el 1x1 de su oponente. Con varios errores delante el Canarias encajó un parcial de 9-2 para verse ocho abajo (56-48).

Al contrario que en la primera parte, cuando solo sumó uno, el cuadro de Vidorreta pudo salir de entre las cuerdas gracias a sus rebotes ofensivos (tres), el último de ellos finalizado con un triple de Guy (56-52). Aún así, la electricidad de Ragland y varios errores más en ataque volvieron a llevar al Canarias a un momento crítico (63-54, 26'). Lo resolvió el cuadro tinerfeño tirando de otra faceta casi inédita en la primera mitad, el triple. Así anotaron Guy y Huertas para el 63-60.

Insistió Ragland en sus penetraciones, pero la presencia interior de Shermadini dio solidez a los canaristas, que aún así alternó un par de buenas finalizaciones (mate de Abromaitis y penetración de Guy para el 65-64), con otros errores básicos (pasos y falta en ataque). Con todo, y pese al triple de Choukgaz, el Lenovo encaró los diez minutos finales solo dos abajo (68-66).

Fiel a lo que mejor le había funcionado hasta ese momento el Lenovo Tenerife se agarró a la aportación de Huertas y Guy. Y aunque de inicio hubo más errores que aciertos, los dos pequeños siguieron tirando del carro, y con cuatro puntos más de Huertas los isleños tomaron la delantera (71-74). Con otra canasta de Guy (75-76), el Canarias mantuvo la delantera, pero también hizo totalmente manifiesta del brasileño y el norteamericano, autores de 27 de los 30 puntos de los aurinegros tras el descanso.

Pero esa dependencia le acabó pasando factura al Canarias, que con varios errores y otras tantas faltas con el peaje de tiros libres y volvió a tomar el mando (82-76). Con poco más de tres minutos por jugarse el cuadro isleño ya podía, sin embargo, desentenderse del resultado, toda vez que el Pinar Karsiyaka terminó de hurgar en la descomposición del Hapoel Jerusalem, al que vencía por 98-87.

Incapaz de encontrar otras alternativas en ataque, pero sin la más mínima preocupación por el electrónico, el Canarias dejó pasar los últimos minutos para firmar la que seguramente sea su derrota más dulce de los últimos tiempos. Esperan los cuartos de final con la posibilidad de sentenciar en el Santiago Martín.