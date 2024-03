Vidorreta: «Tengo la sensación de haber perdido una gran oportunidad»

Sin excusas, pero con una sensación agridulce por «haber perdido una gran oportunidad». Así se marchó ayer Txus Vidorreta del WiZink Center tras la derrota del Lenovo, sabedor de que solo «una toma de decisiones equivocada» en los instantes finales privó a los suyos de doblegar al Real Madrid. «Hemos sido capaces ejecutar bien el plan defensivo los 40 minutos y casi no han podido correr, hemos estado bien en la defensa de los puntos que habíamos detectado en su ataque; además tuvimos capacidad de reacción cuando parecía que el partido se nos iba», destacó sobre los suyos el técnico del cuadro isleño.

Virtudes que no pudieron ser rubricadas con un irregular último minuto, «muy bien detrás, pero delante no tanto». Así, Txus habló de ese jugada final «de Jaime contra Facu, y en la que era mejor haber buscado a Guy contra Llull». «Lo importante es tener la personalidad para jugársela, pero tal vez nos hemos equivocado en la toma de decisiones. Aún así seguimos trabajando hasta el final, pero no hubo suerte», añadió sobre lo sucedido en los segundos finales.

Huyó Vidorreta de ver polémica en la falta de Tavares sobre Abromaitis. «Creo que está muy en el límite, por detrás, pero no mucho...», dijo sobre la posibilidad de decretarla como antideportiva. «Lo que sí creo es que no es falta la de Jaime sobre Facu, pero en este partido, antes de hablar de cualquier incidencia arbitral, que ha sido escasa, hay que hacerlo del 7/34 en triples, muchos de ellos liberados. Si quieres ganar aquí no podemos fallar de forma consecutiva completamente solos, con Tim, Aaron, Joan... Esos tiros los solemos meter, pero eso es baloncesto ficción», resumió.

Cuestionado por los continuos desenlaces amargos ante los grandes, Vidorreta fue claro. «Esta vez ha sido de un manera diferente, otras, cuando estamos cerca, me quejo porque hay circunstancias que te limitan más, como contra el Barça en el Santiago Martín. Esta vez no, es baloncesto... fallamos un triple, un tiro libre, no tomamos una buena decisión, y defendieron bien la última acción. Hoy es baloncesto cien por cien, no existe ninguna otra incidencia», resaltó el preparador del Lenovo, que insistió en lo complicado que es «para la mayoría de los entrenadores ganar aquí y en el Palau». «Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo, por otro lado tengo esa sensación de que hemos estado más cerca que nunca», concluyó.

La gran actuación de Fran Guerra resultó ayer estéril para el Lenovo. «En un partido de tanta exigencia y de tanto nivel, los pequeños detalles marcan la diferencia; sabíamos que era un partido muy complicado pero lo supimos aguantar», se lamentaba el pívot grancanario. «Hemos fallado varios tiros liberados», añadió el interior isleño, que tampoco acabó del todo satisfecho con su gran actuación. «Personalmente siempre se puede pedir algo más, estoy contento, pero hemos perdido y eso es lo que cuenta», expresó Guerra, que se queda con «haber competido contra un gran equipo». «Hay que seguir porque sabemos que podemos hacer muchas cosas buenas», concluyó.

Fran Guerra: «Decidieron los detalles»