Real Madrid-Lenovo Tenerife, contra todo pronóstico

El Lenovo Tenerife disputa este domingo (11:30) uno de esos pocos partidos de la Liga Endesa que, en teoría, no están dentro de los ganables, que no dejan heridas si caen del lado contrario. Yno es que se regalen, ni mucho menos, pero sí elevan el nivel de dificultad a su máxima expresión. Para un equipo como el Canarias –y para la mayoría en esta competición–, visitar el WiZink Center debe ser lo más parecido a competir sin nada que perder, a jugar al baloncesto sin la menor presión. Lo normal es que venzan los blancos.

De hecho, el titular, el Real Madrid, ha sacado adelante todos sus encuentros de esta temporada como local en ACB menos uno, el que le enfrentó al Unicaja el 19 de noviembre (93-99). Ningún otro pudo superar a los de Chus Mateo. Lo intentaron diez equipos más. Entre ellos, Barcelona, UCAM Murcia, Gran Canaria o Valencia.

Pero el Real Madrid, líder de la Liga Endesa con veinte victorias y tres derrotas, no solo gana, sino que resuelve sus partidos con relativa comodidad. Como anfitrión, su triunfo más ajustado acabó con 7 puntos de margen sobre el Barcelona. Al Breogán le metió un +33, al Zaragoza un +31, al Palencia un +23, al Granca un +20... Pura rutina para un equipo que solo la dejado alguna que otra duda en su trayectoria reciente en la Euroliga, por haber enlazado tres tropiezos ante Olimpia, Panathinaikos y Fenerbahce. «Estamos un poco cansados», admitió Mateo sobre un bache que calificó como «normal» en cualquier campaña. De todos modos, el 70-89 en la cancha del Morabanc Andorra después de la última ventana FIBA puso las cosas en su sitio, en lo que a la Liga Endesa se refiere.

La ventaja del Lenovo Tenerife, si es que la tiene en un partido de este tipo, podría estar en no sentirse obligado a vencer en el WiZink. Seguramente, ese es el primer paso para acercarse a la posibilidad de sorprender a un adversario tan potente. Los de Txus Vidorreta no solo van bien en el torneo doméstico –llevan cinco victorias seguidas–, sino que tienen en su mano el pase a los cuartos de final de la Champions League, objetivo que acomodaron después de derrotar el pasado miércoles en el Santiago Martín al Hapoel Jerusalem. Lo normal es que los aurinegros accedan a la siguiente fase como segundos de grupo. Pero esa será otra historia. En el contexto de la ACB, los planes van saliendo. El Canarias llegó a la vigésima tercera jornada en el sexto puesto de la tabla con un balance de 14/9. Pase lo que pase en el WiZink no se quedará fuera del bloque formado por los ocho primeros clasificados, es decir, los que tendrían derecho a participar en las eliminatorias de la lucha por el título.

Independientemente del resultado, el duelo reúne alicientes de sobra para el espectador neutral. Por ejemplo, en la dirección del juego, por la presencia de dos de los bases más respetados de la competición, el local Facu Campazzo y el visitante Marcelinho Huertas. El brasileño es líder en asistencias y el argentino, tercero.

O el pulso en las alturas entre Edy Tavares y Gio Shermadini, dos 'gigantes' que sobresalen en el 'top 10' de la lista de más valorados. El pívot madridista presenta el mejor porcentaje en tiros de dos, mientras que el canarista ocupa la tercera posición en ese listado.

Y en el plano colectivo, no hay casi nadie que esté a la altura del rival al que se enfrentará el Lenovo. Los blancos encabezan la mayoría de los apartados de la estadística:valoración, puntos, rebotes defensivos, asistencias, puntería en el tiro de dos y en los libres... El Lenovo solo está por delante en el porcentaje de acierto en los tiros de tres. Por algo se empieza.