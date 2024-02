«Hemos tirado la toalla pronto»

[object Object]

Aniano Cabrera, director deportivo del club, manifestó que el equipo «intentó engancharse al partido y reducir las distancias tras el descanso, pero no fue posible».«Cuando ellos están defensivamente tan completos, poco se puede hacer. Pero no estoy tan decepcionado como en otras ocasiones», explicó el ejecutivo aurinegro. «Está claro que pinchamos y en algún momento bajamos la cabeza, dimos el partido por perdido, pero no es la diferencia real entre ambos clubes», fue otro de sus mensajes.«Estar aquí ya era algo muy bueno. Entrar en semifinales y tener el balance que tenemos obviamente es positivo; ahora, a afrontar la segunda mitad de la temporada de la mejor manera posible, tanto en Liga Endesa como en la BCL», subrayó Aniano.