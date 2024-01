"Si pudiera elegir un rival para la Copa, sería el Gran Canaria"

Lo ha vuelto a hacer. ElLenovo jugará la Copa del Rey por octava temporada seguida. Gran parte del mérito es de su director deportivo. Aniano Cabrera sostiene que no se debería «normalizar» un éxito que es de toda la familia canarista, sino «celebrarlo».

El Lenovo cumplió el sábado ante el Joventut, pero no pudo sellar el pase para la Copa hasta el domingo. ¿Cómo lo vivió?

El domingo por la mañana fui siguiendo el partido –del BAXI Manresa, porque su derrota en Bilbao clasificaba al Lenovo Tenerife–, pero muy de vez en cuando, porque estas cosas hay que dejarlas fluir para que pase lo que tenga que pasar, sin que tengas que estar pendiente. Cuando Bilbao fue ampliando su diferencia, me quedé más tranquilo. Ahí ya pensé que íbamos a tene la clasificación.

¿De quién fue el primer mensaje o la primera llamada?

Durante el partido hablé con Félix Hernández, y cuando quedaba poco más de un minuto para el final, contacté con Txus Vidorreta, que también lo iba siguiendo como yo, de manera puntual.

¿Lo disfrutó más que otras veces por cómo se produjo?

Lo disfruté como la primera vez, porque nunca es fácil cumplir el objetivo de estar en la Copa del Rey. Veníamos de un inicio de Liga muy dificil, con muchas adversidades, no solo por la dureza del calendario, con tres partidos ante buenos equipos en una semana (Unicaja, Valencia y UCAM); también por el inconveniente de que algunos jugadores no llegaron a la Isla casi hasta el inicio de la competición porque habían disputado el Mundial. El hecho de terminar la primera vuelta en positivo (9-8), después de empezar con ese balance de 0-3, y tener plaza para la Copa del Rey, es todo un éxito.

Será la octava presencia consecutiva del Canarias en la Copa. ¿Cree que se valora?

El problema llega cuando convertimos lo normal en rutina o en obligación, cuando no lo disfrutamos como una satisfacción o como un éxito deportivo de un club que lleva muchos años haciendo las cosas bien. No deberíamos normalizar algo así, sino celebrarlo. En mi caso, he recibido más felicitaciones desde la Península y desde fuera de España, que desde la propia Isla. En realidad, se trata de un éxito de todos y creo que deberíamos disfrutarlo más.

¿Qué rival prefiere?

Los cabezas de serie son Real Madrid, Unicaja, Barça y Gran Canaria. Los cuatro son muy buenos rivales. No me gustaría el Unicaja, por ser el anfitrión. Pero no estaría nada mal que repitiéramos un derbi, por la cercanía y por la rivalidad que hay entre los dos equipos, y también porque así tendríamos con seguridad presencia canaria en las semifinales. Me mojo: si pudiera elegir, sería el Gran Canaria. Y si no es así, el Barça.

¿Llegó a temer que la temporada se pudiera torcer?

Está claro que el inicio no fue el esperado y que nos costó poner el balance en positivo, pero, con todo eso, una muestra de la mentalidad, la profesionalidad, la calidad y la capaidad de superación de este grupo está en que visitamos al Granada sin margen de error para forzar nuestras opciones de estar en la Copay ganamos, y luego superamos en casa al Joventut en una situación límite. Compensamos las carencias del principio con el gen competitivo que tiene esta plantilla. A veces no lo valoramos y nos fijamos más en si algunos jugadores son mayores, pero este es el equipo que más resultados positivos ha dado a este club.

¿Notó más presión o dudas?

Fuera sí, porque veníamos de unos buenos resultados en temporadas anteriores. La gente siempre aspira a que todo siga igual. Es algo normal. Pero ni los calendarios ni los rivales son los mismos. Todo cambia. El hecho de mantener el mismo bloque de jugadores no significa que los resultados vayan a ser iguales, aunque siempre trabajemos para ello. Ahora afrontamos la segunda vuelta con plenas garantías y con la ventaja de jugar nueve partidos en casa.

¿Le afectaron esas dudas?

Nunca tienes que dejar de creer en lo que haces. Cuando tienes las ideas claras, las decisiones que tomamos son compartidas con el club y con Txus, y sabemos lo que tenemos, no miras nada más. Hubiera estado bien que en los momentos complicados me hubieran llegado tantos mensajes como el domingo, pero es algo normal y forma parte de nuestro trabajo. Sea como sea, no tienes que dejar de creer en lo que haces. Eso ha sido clave en el club, y no solo en esta temporada; desde el principio.

El Lenovo finalizó la primera vuelta de la Liga Endesa en el séptimo lugar. ¿Da por compensado el 0-3 del comienzo?

Si se quitan esas tres primeras jornadas, el balance es de nueve victorias y cinco derrotas. Hay pocos equipos con esos números en tan poco tiempo. Además, somos el cuarto equipo en triunfos fuera. Ahora empieza una segunda vuelta que será dura. Jugaremos nueve partidos en casa de diecisiete, así que será importante que el pabellón Santiago Martín sea un fortín, como pasó en el partido del pasado sábado contra el Joventut. El público estuvo muy implicado.

El punto y seguido será este domingo contra el Barcelona en casa. ¿Le parece que este es un Barça más vulnerable?

Es un equipo que está en reconstrucción. Ha cambiado mucho su plantilla respecto a la temporada pasada. Ha encajado más derrotas en Liga de lo normal (6), pero también es cierto que la dureza de la Euroliga provoca que puedas sufrir algún desliz más en la competición doméstica. Espero que el domingo se produzca uno de ellos y que el duelo sea parejo.

¿Qué le pide a la segunda vuelta de le temporada?

Salud para competir al mejor nivel. Que las lesiones nos respeten. A partir de ahí, el equipo está bien armado. Seguiremos siendo competitivos como hasta ahora, con las dificultades que hay en todas las temporadas, en todas. También pediría ser más consitentes en casa. Pido eso y salud.

¿Cómo está Fran Guerra?

Estamos pendientes de que le repitan unas pruebas médicas para saber el alcance exacto de la lesión que tiene y el tiempo de recuperación que necesitará. De los 23 partidos oficiales que hemos disputado esta temporada, Fran solo pudo participar en once. Para nosotros es un jugador importante, no solo por su calidad deportiva sino por su condición de nacional.

¿Se planterán acudir al mercado si la baja se alarga?

Esperaremos a que se recupere. Encontrar un jugador en condición de cupo en medio de una temporada, no es nada sencillo. La semana pasada empezó a entrenar, pero sufrió una recaída. Ahora estamos pendientes de saber qué tipo de recaída es y cuáles serán los plazos de la recuperación.

¿Se sigue asombrando con jugadores como Gio Shermadini o Marcelinho Huertas?

Es que son muy buenos. A veces se mira más su DNI que el compromiso y las ganas que tienen. Pero podría decir de lo mismo de los demás. La prueba está en la cantidad de victorias y éxitos que ha logrado este grupo. Todos miramos ahora a la Copa, pero estamos en un buen nivel en Liga y en la Champions. En definitiva, volvemos a cumplir objetivos.

El que no parece estar tan fino es Salin. ¿Qué recomienda?

Es cuestión de momentos. No está teniendo sus mejores porcentajes, pero aporta otras cosas que no quedan reflejadas en las estadísticas. Por ejemplo, en Granada hizo un gran trabajo defensivo. Ya tendrá más suerte de cara a la canasta. No vamos a poner en duda ahora la calidad de Sasu. AGio también le costó al principio. Hay jugadores que tienen picos durante una temporada y se les nota más. Kyle Guy (fichado el 1 de enero) nos va a dar frescura en esa posición y eso nos permitirá ir recuperando a Sasu, a Bruno o a Marcelinho para que no tengan que asumir tantos minutos de juego.

¿Cómo analiza el papel de Dusan Ristic y Édgar Vicedo?

Con Fran en el equipo, Dusan tendría una aportación diferente a la de ahora. Eso nos ha llevado a que Gio haya tenido una carga de minutos superior por la falta de adaptación de Dusan al principio. Aparte de eso, alguna vez se quedó fuera por la normativa de los cupos. Vicedo tampoco tuvo una participación tan importante al comienzo, pero ha ido ayudando al equipo a ganar con sus minutos en la cancha. Ha sido un trabajo menos vistoso, pero necesario.