El Lenovo Tenerife como cura a todos los males baloncestísticos. Leandro Bolmaro, el último fichaje del cuadro aurinegro, ha reconocido, en su presentación oficial, que la intención en estos próximos meses es “ayudar en lo que sea al equipo a ganar”, pero también a volverse a sentir jugador tras una temporada y media casi en blanco en la NBA. Y en esa recuperación de su propia identidad el argentino considera que el camino más corto es “disfrutar” sobre la cancha. Como ya pudo hacerlo en sus dos primeros encuentros contra el Valencia y el Bilbao.

Una sensación casi obligada, la que necesita Bolmaro, que incluso llegó a emocionarse al recordar lo complicado que le resultó, psicológicamente hablando, no derrumbarse al apenas tener protagonismo en su periplo estadounidense. “Fue duro, fue duro... Fueron momentos muy difíciles... Lo pasé mal de verdad, lo pasé mal de verdad, gracias a mi familia y mis amigos... pero lo pasé mal”, acertó a expresar, con una voz entrecortada y casi entre lágrimas, el cordobés, que en otro pasaje anterior de su comparecencia también habló de haber pasado por “muchas dudas en la cabeza”.

Reiteró Bolmaro que el recuperar el protagonismo que ya tenía en Liga Endesa antes de cruzar el charco será vital. “Obviamente es a lo que vengo, a buscar sensaciones. Volver a agarrar la confianza y ser el que era antes de marcharme a la NBA. Ahora me siento incluso mejor que antes, aunque me falta todavía un poco de ritmo. Tengo fe en el trabajo diario”, señaló Leandro.

Sus impresiones, hasta el momento, ratifican que “la decisión de fichar por el Canarias”, en parte empujado por su agente, “fue muy buena”, incluso “la mejor que podía tomar”. “Me habló muy bien de toda la gente de la entidad, y la verdad desde el mismo recibimiento me están tratando muy bien”, reconoció el nuevo jugador aurinegro, que también percibe al Canarias como “un club muy familiar y acogedor”. “Te hacen sentir muy a gusto tanto dentro como fuera de la cancha”, apunta igualmente Leandro sobre un apoyo que, después de apenas una semana, le está permitiendo “disfrutar”.

Cuestionado por lo que más le ha gustado en el día a día a las órdenes de Txus Vidorreta, Leandro Bolmaro destaca “la unión entre los compañeros, tanto dentro como fuera de la cancha; algo que se nota en el juego”, así como que “ninguno es egoísta ni quiere hacer 30 puntos”. La intención del jugador es que con su llegada el Lenovo pueda “dar un paso más” y tratar de ser todavía “más competitivo” en el objetivo de “ir a ganar siempre”.

Admite el argentino haber estado “un poco perdido” en sus primeros días en el equipo, si bien el hecho de “tener bases como Marce, Bruno y Jaime, que manejan tan bien al equipo” ha resultado clave en su integración. Hasta que el acople sea total y Bolmaro pueda desarrollar por completo su versatilidad en cualquiera de las tres posiciones exteriores, el cordobés reconoce que donde más puede rendir es “como alero”, ya que es el puesto más sencillo en el organigrama de Vidorreta, al que calificó como "en gran entrenador".

El debut de Bolmaro se adelantó en relación a las previsiones apuntadas por Txus Vidorreta. Una anticipación que mucho tuvo que ver como el buen tono físico del argentino. “Es verdad que en la NBA casi no jugué, pero sí estuve entrenando mucho. No jugar te desmotiva un poco, pero a la vez te empujas para seguir entrenando y estar en la rotación. Eso nunca lo perdí porque me gusta entrenar mucho y siempre lo hice; sentía que estaba preparado. Tuve mucha confianza y fe; se dio bien y ahora hay que ser humilde y seguir trabajando”, argumenta Leandro.

Este sábado, 19;45 horas y contra el Joventut, Bolmaro se estrenará en el Santiago Martín. “Estoy ansioso y esperando ese momento para disfrutarlo”. Lo hará con el recinto de Los Majuelos lleno y, lo más seguro, con el respaldo de la afición canarista, de la que ya ha “notado” un gran apoyo estos días desde las redes sociales por los “muchos mensajes” que ha recibido. “Estoy agradecido por ello, lo valoro mucho; es algo que también te motiva para seguir adelante”, añadió.

La relación entre el CB Canarias y Leandro Bolmaro se extiende, inicialmente, hasta final de temporada, si bien está abierta una pequeña puerta a su continuidad. Él, sin embargo, no quiere hablar mucho de futuro, aunque sí da algunas pistas sobre lo que tiene en su cabeza. “Ahora estoy enfocado en el día a día para tratar de ayudar al equipo a ganar y acabar lo mejor posible; después se verá. Voy a darle mucha prioridad a mi felicidad porque los dos últimos años no me sentí muy bien, por lo que pondré como algo prioritario, y en base a eso decidiré. Ahora quiero disfrutar”, señaló Bolmaro.