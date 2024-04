Uno de los activistas de 'Canarias se agota' abandona la huelga de hambre

Tras diecisiete días de huelga de hambre, uno de los activistas de Canarias se agota ha tomado la decisión de abandonar la abstinencia de alimentos por prescripción médica.

Desde las redes sociales de la propia plataforma, que se encuentra acampada a las afueras de la plaza de la Concepción, en San Cristóbal de La Laguna, han informado de esta situación, haciendo pública una carta de Altaha.

Este activista tuvo que ser tratado por el persona sanitario durante la madrugada del 26 de abril debido a su estado de salud.

Mensaje del activista:

El equipo médico me ha comunicado que de seguir con la huelga de hambre hubiera entrado en riesgos muy altos de daños neuronales permanentes o la muerte por hipoglucemia (mis niveles no se estabilizaban y bajaban por debajo de 40).

Por esta razón he decidido dejar la huelga de hambre y entrar en recuperación, para reincorporarme posteriormente desde otro rol al movimiento.

Quiero agradecer a todos los equipos por el trabajazo que hemos hecho pero sobre todo al equipo de psicología/facilitación, el de enfermería y logística que sin ellas siempre digo que no hubiera llegado ni a tres días en HH.

No sólo por su atención médica, psicológica o logística sino por la dignidad y el cariño con el que me han tratado en todos estos días y me ha alimentado más que cualquier comida.

Gracias.