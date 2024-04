Rubiales, antes de volver a Madrid, lo niega todo: "Tengo mis cuentas bloqueadas, no me puedo ni pagar una Coca Cola"

"Tengo mis cuentas bloqueadas, no tengo la posibilidad de pagar una Coca Cola, sin haberse demostrado que haya hecho nada malo. Me han bloqueado las cuentas de aquí, en la República Dominicana, hace un día y las de España hace cuatro o cinco días". Así de contundente se ha mostrado Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la entrevista que concedió en Punta Cana (República Dominicana) a Ana Pastor de 'La Sexta' justo antes de volar hacia Madrid. Ha explicado que se siente víctima "de un linchamiento mediático", además de negar todas las acusaciones que ha recibido.

"No he hecho nada, no he hecho nada. Ahora tengo que empezar de cero teniendo todas mis cuentas bloqueadas. ¿A un investigado le tienen que bloquear sus cuentas?", se ha preguntado Rubiales, indicando que "han sido detenidas muchas personas en las que confío. Pero dudo de que alguien haya cometido una irregularidad", ha añadido.

"¿Por qué no puedo estar en la República Dominicana? Hace cuatro o cinco meses mi banco en España me dice que no quiere trabajar conmigo", ha comentado el expresidente de la RFEF, indicando que "jamás he hecho una mordida. Jamás. Pero he sufrido un apaleamiento mediático tan grande que me era imposible trabajar en España. No solo en España, sino en Asia", ha añadido el exdirigente.

"Yo ganaba lo que ganaba y todo lo que tengo es producto de mi trabajo y de mis ahorros. Esos ahorros son los que he transferido aquí. Pero ahora se me ha bloqueado. Nunca he pegado una mordida. Jamás", ha insistido en varias ocasiones Rubiales, quien ha negado cualquier vinculación con la constructora que realizó obras en la ciudad deportiva de la RFEF en Las Rozas.

"Yo no me he llevado mordida de Piqué. Ni él me lo ha ofrecido" Luis Rubiales — Expresidente de la RFEF

"No tengo nada que ver. Mientras he sido presidente no he trabajado con esa constructora", ha comentado el expresidente de la Federación, quien luego ha abordado la concesión de la Supercopa de España a Arabia Saudi. "No, no me he llevado ninguna mordida", ha insistido en torno a su relación con Piqué. "No he tenido negocios en Arabia. Jamás. Ojalá tuviera porque tengo una familia para salir hacia adelante. Tengo el derecho de ganarme la vida", ha precisado el exdirigente.

"Fue Kosmos quien trajo a Arabia Saudí. El periodista sacó una noticia sabiendo que era falsa. Dijo que se lo dimos a Arabia por una cantidad inferior a la que hizo Qatar. Es falso. Elegimos la mejor oferta. La de Qatar no era ni una oferta", ha revelado Rubiales. "Era una intención y la oferta decae. Se salvaron muchos clubes con ese dinero. Se pasaron los filtros. Se investiga porque hay denuncias. Yo no me he llevado mordida de Piqué. Ni él me la ha ofrecido", ha comentado el expresidente.

"¿Hay alguien condenado? Las investigaciones se deben llevar hasta el final. ¿Si he hablado con alguien del Gobierno? Desde que fui forzado a dimitir", ha explicado Rubiales, negando que haya hecho negocios en Cabo Verde como se le acusa. "No tengo negocios en Cabo Verde, pero tenía todo el derecho del mundo. Probablemente, te dicen si conoces empresarios del sector. Hemos ayudado a mucha gente. Si no perjudica y beneficia a alguien...", ha añadido.

"Volcado del móvil"

Cree Rubiales que no debe hablar del proceso electoral que vivirá la Federación. "No soy quién para hablar de las elecciones. No sé si la intención es exterminar a todos los que me han conocido. Se hizo un buen equipo. Se aumentaron ingresos y se consiguió el Mundial. No creo que el Mundial peligre", ha asegurado el exdirigente, indicando que "nunca he estado con una prostituta y me parece hasta embarazoso dar explicaciones sobre estos asuntos tan íntimos".

En ese sentido, Rubiales ha negado que haya hecho espionaje. "Ya se ha dicho quién era el que grababa. Me di cuenta de que él grababa. De esta persona, mi tío, he intentado hacer una división entre todo lo que me ha dado y luego decidió él otra cosa. Estoy dispuesto a pasar un suero de la verdad para ver si yo he estado alguna vez con una prostituta", ha reiterado el exdirigente desde Punta Cana donde se grabó la entrevista antes de volar a Madrid.

Sobre el beso no consentido a Jenni Hermoso, Rubiales ha pedido a Ana Pastor que "no manipule las preguntas", instándole a "mirar a los ojos". Luego, ha dado más explicaciones. "No había nada sexual. Ahí están las imágenes y los vídeos posteriores. Que cada uno opine. En ningún caso ha habido agresión sexual. Ella misma salió a desmentir", ha comentado el expresidente de la Federación.

"¿Jenni Hermoso? No había nada sexual. Ahí están las imágenes y los vídeos posteriores. Que cada uno opine. En ningún caso ha habido agresión sexual. Ella misma salió a desmentir y luego cambió su versión" Luis Rubiales — Expresidente de la RFEF

"La señora Hermoso cambió su versión, pero no en el avión. En el momento en el que hay presiones, ella cambia... ¿Qué ocurre? ¿Coacciones? Solo hablé 10 o 15 segundos en el avión y le pedí que si podíamos salir juntos a explicarlo", ha asegurado Rubiales. "Yo no he atacado a la señora Hermoso. Aquí no hay nada y luego, al cabo de seis o siete días, tras el famoso viaje a Ibiza, hay una declaración por escrito", ha añadido el exdirigente.

Ha querido Rubiales que su primera reacción en la que calificó de "tonto, pringados..." fue un error y que ya había pedido disculpas. "Era una reacción en el momento. Pero decir que lo diría ahora es una manipulación. Quien vea las imágenes, no puede ser una agresión sexual, entre dos amigos, con una pregunta, sexual no había nada, ella me dice 'vale'... Ahí están las imágenes", ha insistido.